El presidente de Emiratos se reúne con su homólogo sirio para abordar relaciones bilaterales y situación regional

ABU DABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, recibió al presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, quien se encuentra de visita de trabajo en el país.

Durante el encuentro, ambos dirigentes abordaron las relaciones fraternales entre sus países y las vías para reforzar la cooperación, especialmente en los ámbitos económico y de desarrollo, con el objetivo de impulsar los intereses comunes y beneficiar a sus respectivos pueblos.

También intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones regionales de interés común, en particular la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus implicaciones para la paz y la seguridad regional e internacional, así como su impacto en la seguridad marítima y la economía global.

En este contexto, Al Sharaa reiteró su condena a los ataques terroristas atribuidos a Irán contra civiles e infraestructuras en Emiratos y otros países de la región, que calificó como una violación de la soberanía y del derecho internacional, además de una amenaza para la estabilidad regional. Asimismo, elogió la eficacia de las medidas adoptadas por Emiratos para proteger su seguridad y estabilidad y garantizar la seguridad de su población.

Ambas partes reafirmaron su compromiso de impulsar las relaciones entre Emiratos y Siria en apoyo del desarrollo y con el objetivo de construir un futuro más próspero para sus pueblos.

A la reunión asistieron el jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial; el jeque Hamdan bin Zayed al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el jeque Hamed bin Zayed al Nahyan; el jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos; y el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales. También estuvieron presentes el jeque Nahyan bin Mubarak al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia, así como varios jeques, ministros y altos cargos.

Por parte siria, asistió la delegación que acompañaba al presidente, encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados, Asaad al Shaibani, junto a otros responsables.

Al Sharaa había llegado previamente a Emiratos, donde fue recibido en el aeropuerto presidencial por el jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan y por el ministro de Estado Khalifa bin Shaheen al Marar.