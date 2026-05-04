EAU pasa a la enseñanza a distancia del 5 al 8 de mayo

ABU DABI, 4 may 2026 (WAM) — El Ministerio de Educación de Emiratos Árabes Unidos anunció este lunes el paso a la enseñanza a distancia desde el martes 5 de mayo hasta el viernes 8 de mayo de 2026.

La medida se aplicará a estudiantes, personal docente y administrativo en guarderías y en todos los centros educativos públicos y privados del país, en el marco de los esfuerzos para garantizar la seguridad del alumnado y del personal del sector educativo.

El ministerio indicó que la situación será reevaluada el viernes 8 de mayo y no descartó la posibilidad de prorrogar la medida si fuera necesario.