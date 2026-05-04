Las defensas aéreas de EAU interceptan 12 misiles balísticos, tres de crucero y cuatro drones en un solo día

ABU DABI, 4 mayo 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó de que sus sistemas de defensa aérea interceptaron este lunes 12 misiles balísticos, tres misiles de crucero y cuatro drones lanzados desde Irán, en un ataque que dejó tres heridos de gravedad moderada.
Desde el inicio de los ataques iraníes, las defensas aéreas han interceptado un total de 549 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.260 drones.
El número total de heridos asciende a 227, de diversas nacionalidades, entre ellas emiratí, egipcia, sudanesa, etíope, filipina, pakistaní, iraní, india, bangladesí, esrilanquesa, azerbaiyana, yemení, ugandesa, eritrea, libanesa, afgana, bareiní, comorana, turca, iraquí, nepalí, nigeriana, omaní, jordana, palestina, ghanesa, indonesia, sueca, tunecina, marroquí y rusa.
El balance de fallecidos alcanza los tres considerados mártires, entre ellos un civil de nacionalidad marroquí contratado por las Fuerzas Armadas, mientras que el total de víctimas civiles mortales se sitúa en 10, de nacionalidades pakistaní, nepalí, bangladesí, palestina, india y egipcia.
El Ministerio de Defensa subrayó que se mantiene plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a todo aquello que pretenda socavar la seguridad del país, garantizando la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, así como la defensa de sus intereses y capacidades nacionales.