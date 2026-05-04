Las exportaciones industriales de los EAU alcanzan los 262.000 millones de dirhams en 2025, incluidos 92.000 millones en exportaciones industriales avanzadas, según Sultan Al Jaber

ABU DABI, 4 de mayo de 2026 (WAM) — El doctor Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada, afirmó que los Emiratos Árabes Unidos han mantenido su resiliencia frente a los desafíos regionales y globales, guiados por la visión y las directrices del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y respaldados por la unidad de la sociedad emiratí, con ciudadanos y residentes alineados con el liderazgo y la nación.

Así lo señaló al inaugurar hoy la quinta y mayor edición de Make it in the Emirates, la principal plataforma industrial del país, donde anunció 180.000 millones de dirhams en nuevas oportunidades de compras industriales dentro de una iniciativa nacional destinada a localizar más de 5.000 productos en sectores clave para la seguridad económica, alimentaria y sanitaria.

Al abrir el foro tras un periodo de tres meses que ha puesto a prueba profundamente a la región, Al Jaber subrayó que los EAU continúan transformando los desafíos en oportunidades, destacando que la resiliencia, la soberanía y la capacidad industrial son pilares fundamentales de la estrategia económica a largo plazo del país.

«La historia recuerda los desafíos a los que se enfrentan las naciones. Pero también recuerda cómo responden y qué construyen después», afirmó. «Hay una gran diferencia entre quienes se centran solo en sobrevivir a las crisis y quienes las aprovechan como oportunidades para convertirlas en nuevos comienzos. En los EAU no nos limitamos a resistir las dificultades. Salimos de ellas más fuertes».

Añadió: «No esperamos la transformación; la impulsamos. No nos limitamos a adaptarnos al futuro; contribuimos a darle forma».

También rindió homenaje a las Fuerzas Armadas de los EAU —que celebran el 50º aniversario de su unificación—, al personal de primera línea, a los equipos de emergencia y a las instituciones nacionales por salvaguardar la estabilidad durante la reciente crisis.

La contribución del sector industrial alcanza los 200.000 millones de dirhams

Al Jaber señaló que la estrategia industrial de los EAU sigue impulsando una transformación estructural en la economía nacional.

La contribución del sector industrial ha alcanzado los 200.000 millones de dirhams, un aumento del 70% desde 2021, mientras que las exportaciones industriales ascendieron a 262.000 millones de dirhams, incluidos 92.000 millones en exportaciones industriales avanzadas.

«Estas cifras no son solo crecimiento», dijo. «Son la prueba de que nuestro modelo económico industrial funciona, produce y sigue acelerándose».

Destacó el Programa Nacional de Valor en el País (ICV) como un motor clave de este progreso, al convertir el gasto en inversión «en nuestra economía, nuestras fábricas, nuestro talento y nuestro futuro».

Con el respaldo del liderazgo de los EAU y la aprobación del Consejo de Ministros, el valor de las oportunidades de compras industriales aumentará de 168.000 millones a 180.000 millones de dirhams en la próxima década.

Make it in the Emirates se celebra tras el foro Make it with ADNOC, organizado el domingo con el apoyo del jeque Jalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi. En ese foro se anunciaron oportunidades de compras y proyectos previstos por más de 200.000 millones de dirhams para los próximos dos años, reforzando el papel de ADNOC como motor del crecimiento industrial en los EAU.

También se anunció la iniciativa Local+, que conecta a contratistas de ingeniería, compras, construcción y servicios con 70 fabricantes emiratíes cualificados.

La seguridad económica no se puede importar, hay que construirla

Al Jaber subrayó que la industria no es solo una opción económica, sino «una necesidad» que refuerza la resiliencia, protege la economía nacional frente a la volatilidad global y mejora la capacidad del país para resistir perturbaciones.

Al referirse a la importancia de salvaguardar las rutas comerciales internacionales, advirtió de que las interrupciones en corredores marítimos estratégicos afectan no solo a una región, sino a la economía global.

«La seguridad económica no se puede importar: debe construirse y protegerse», afirmó. «La seguridad de las rutas comerciales vitales no es solo una cuestión regional, sino una responsabilidad global compartida».

En relación con la crisis en el estrecho de Ormuz, reafirmó la postura de los EAU sobre la libertad de navegación y el estatus legal de las vías marítimas internacionales.

«La libertad de navegación internacional no es negociable y no puede verse comprometida», señaló. «Cualquier cambio en estos principios constituiría un precedente peligroso e inaceptable y una amenaza directa para la seguridad económica global».

Los EAU redefinen su posición en el panorama energético mundial

Al Jaber afirmó que los EAU entran en «una nueva etapa» en la que están redefiniendo su lugar en la economía global «con confianza, claridad y ambición».

Describió la decisión del país de reposicionarse en el panorama energético global, incluida su salida de la OPEP y la OPEP+, como «una decisión estratégica cuidadosamente considerada» que «no va dirigida contra nadie, ningún país ni institución» y que está alineada con los intereses nacionales a largo plazo y las ambiciones económicas del país.

«[La decisión] responde a nuestros intereses nacionales y objetivos estratégicos a largo plazo, se alinea con nuestras ambiciones industriales, económicas y de desarrollo, y nos otorga mayor capacidad para acelerar la inversión, expandirnos y crear valor», afirmó.

«La verdadera fortaleza no se mide por la abundancia de recursos, sino por cómo se aprovechan para crear valor y servir a la nación».

Subrayó que los EAU «seguirán siendo un socio fiable y responsable en los mercados energéticos globales» y continuarán apoyando la estabilidad del mercado «desde una posición de mayor flexibilidad».

Añadió que la medida forma parte de una estrategia nacional más amplia para redefinir la economía y la base industrial mediante una visión que conecta energía, tecnología e industria, alineando los recursos con las prioridades nacionales para construir una economía más sólida.

La inteligencia artificial se convertirá en el cerebro industrial de las fábricas

En línea con la estrategia del Gobierno de desplegar agentes de inteligencia artificial y modelos avanzados en los servicios y operaciones, el país está impulsando lo que Al Jaber describió como una transformación tecnológica y digital sin precedentes en su ecosistema industrial.

«La inteligencia artificial dejará de ser solo una herramienta en nuestras fábricas», afirmó. «Se convertirá en un cerebro industrial y en un socio en la toma de decisiones, redefiniendo la eficiencia, la productividad y los procesos de decisión».

Añadió que esta transformación refleja un modelo económico integrado mediante el cual los EAU están configurando y anticipando el futuro.

Una plataforma global para el crecimiento industrial

Dirigiéndose a inversores y fabricantes, Al Jaber presentó a los EAU como una plataforma global de crecimiento, con un entorno empresarial basado en la credibilidad y la confianza, una regulación flexible, una gobernanza sólida, servicios financieros de primer nivel, infraestructuras y logística avanzadas, y una fuerte conectividad con los mercados internacionales.

«En los EAU, las ideas se transforman en industrias y la inversión se convierte en valor», afirmó.

También instó al sector privado, a las cámaras de comercio e industria y a los fondos soberanos a priorizar la inversión nacional.

«La inversión directa nacional ya no es una opción: es una prioridad», señaló. «Porque es una inversión en nuestra estabilidad, nuestra soberanía económica y el futuro de las próximas generaciones».

El camino a seguir

«Las economías del futuro se construirán sobre tres pilares: energía que impulse, tecnología que piense e industria que produzca», afirmó.

«Quienes logren combinar con éxito energía, inteligencia artificial e industria reforzarán su capacidad para crecer y competir a nivel global. Y ese ecosistema ya está tomando forma aquí, en los Emiratos Árabes Unidos».

El mensaje final de Al Jaber fue directo: «Desde los EAU nacen las oportunidades. Desde los EAU, las industrias se proyectan al mundo».

«Construyan con nosotros. Inviertan con nosotros. Háganlo en los Emiratos».