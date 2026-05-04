Feria Make it in the Emirates: EAU afirma que la salida de la OPEP es una decisión de soberanía

ABU DABI, 4 de mayo de 2026 (WAM) — Make it in the Emirates 2026 se inauguró el lunes con un mensaje claro de ministros y líderes empresariales de los EAU: la inversión a largo plazo del país en soberanía industrial está dando resultados — generando avances medibles en resiliencia económica y seguridad nacional en un momento de disrupción global sin precedentes.

El Día 1, bajo el tema 'Soberanía Industrial en un Mundo Estratégicamente Conectado', comenzó con Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministro de Energía e Infraestructuras de los EAU, abordando la reciente salida del país de la OPEP y la OPEP+, y afirmando que la independencia no ha llegado a costa de la responsabilidad global.

"Los EAU siempre han actuado como un productor responsable", dijo. "Como productor independiente, esperamos permitir el crecimiento y contribuir a la estabilidad global entre la oferta y la demanda".

Al Mazrouei añadió que los EAU continuarían relacionándose con los antiguos miembros del bloque, pero en sus propios términos: "Seguiremos trabajando con muchas naciones, incluidos miembros de la OPEP y la OPEP+, pero mediante cooperación bilateral en lugar de dentro de una estructura formal de grupo".

La conversación giró entonces hacia la defensa, donde Faisal Al Bannai, asesor presidencial de los EAU y presidente del grupo EDGE, reveló que la tecnología fabricada en los EAU ha sido fundamental para frustrar ataques recientes.

"El ochenta y cinco por ciento de estos drones fue enfrentado con inhibidores desarrollados y producidos en los EAU", dijo Al Bannai, en referencia a ataques vinculados al conflicto con Irán. Añadió que desde que EDGE se estableció hace seis años y medio, los pedidos extranjeros de productos de defensa de los EAU han aumentado del 2% al 70% de la producción total — una cifra que espera que crezca drásticamente, estimando que las capacidades de defensa de los EAU se multiplicarán "100 veces".

Los EAU desafían las previsiones y superan 1 billón de dólares en comercio no petrolero

La historia de resiliencia se extendió al comercio, donde los EAU están superando las previsiones a pesar de los vientos en contra globales. El Dr. Thani Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior de los EAU, dijo que el comercio exterior no petrolero superó 1 billón de dólares en 2025, creciendo un 27% interanual, con los EAU ahora conectados a más de 250 puertos en todo el mundo.

"Muchos esperaban que nuestras cifras cayeran en territorio negativo. En cambio, terminamos el primer trimestre con un crecimiento incluso mayor que el del año pasado. Esta es una señal muy positiva de que continuaremos avanzando independientemente de los desafíos externos", dijo el Dr. Al Zeyoudi.

En una charla sobre resiliencia emprendedora, el Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro de Deportes y presidente del Emirates Growth Fund, enmarcó el historial de los EAU de superar crisis como una ventaja competitiva para los inversores.

"La agilidad y la capacidad de los EAU para resistir todo tipo de impacto — ya sea un desastre nacional, guerra o incluso una pandemia global — es, en muchos sentidos, una bendición disfrazada", dijo. "Al salir de esto, la perspectiva es mucho más prometedora. Si yo fuera un inversor en la región, no elegiría ningún otro lugar que no fueran los EAU".

Una sesión dedicada a las empresas familiares — que representan aproximadamente el 60% del PIB nacional y el 80% del empleo del sector privado — examinó cómo estas empresas se están adaptando a la volatilidad. Dos de los líderes empresariales más destacados de los EAU ofrecieron perspectivas sobre la resistencia.

Mohamed Al Abbar, fundador y director general de Emaar Properties, atribuyó el mérito al liderazgo nacional: "Nuestro país ha mostrado firmeza y resiliencia bajo las directrices de nuestro liderazgo, y así es como logramos no solo navegar la disrupción, sino resistirla".

Abdulaziz Al Ghurair, presidente del grupo Abdulla Al Ghurair, ofreció una lección directa desde la experiencia: "En una crisis, puedes perder fácilmente el control — y ese es el mayor error que puedes cometer. Pero las crisis también crean oportunidades. Mi consejo es simple: no vendan, sean pacientes. Resistan".

Al cerrar el programa del Vision Stage, Badr Jafar, enviado especial para Negocios y Filantropía, ofreció uno de los discursos más destacados del día, argumentando que la verdadera soberanía se mide en los elementos esenciales de la vida diaria.

"El medicamento en su hospital. La proteína en el plato de su hijo. El chip en su fábrica", dijo. "Nos dijeron que nuestro suelo no podía alimentarnos — y cultivamos jardines en la arena. Nos dijeron que el petróleo sería nuestro techo — y lo convertimos en nuestra plataforma de lanzamiento. Hoy lo escuchamos de nuevo: las cadenas de suministro son frágiles, el comercio se está utilizando como arma. Ya hemos escuchado esta canción antes — y sabemos cómo responder".

El día concluyó con una conversación con el senador Ahmed Abou Hashima, jefe del Comité de Asuntos Financieros, Económicos y de Inversión del Senado egipcio, quien destacó el creciente papel de los EAU como centro regional de producción. "La financiación proviene de los EAU. Fabricamos aquí, en lo que es efectivamente la capital mundial de la inteligencia artificial", dijo, señalando planes para fabricar 103 productos únicos en los EAU utilizando tecnología de Industria 4.0.

Make it in the Emirates 2026 está organizado por el Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada (MoIAT), en colaboración con el Ministerio de Cultura, la Oficina de Inversiones de Abu Dabi, el Grupo ADNOC y L’IMAD, y organizado por el Grupo ADNEC.