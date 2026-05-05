En conversación telefónica con el presidente de EAU, el presidente egipcio condena los ataques dirigidos contra el país

ABU DABI, 5 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de la República Árabe de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, en la que este condenó los ataques terroristas iraníes dirigidos contra civiles e instalaciones civiles en EAU. Señaló que estos constituyen una violación de la soberanía, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y suponen una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales.

Al Sisi reafirmó la solidaridad de Egipto con Emiratos Árabes Unidos y su apoyo a todas las medidas que adopte para salvaguardar su soberanía, seguridad y estabilidad, así como para garantizar la protección de su población.

Ambas partes abordaron también los lazos fraternales entre los dos países y la evolución de la situación en la región, así como sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad tanto regionales como internacionales.