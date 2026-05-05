El presidente de EAU en el 50º aniversario de la unificación de las Fuerzas Armadas: “Emiratos basa su fortaleza en su pueblo y su unidad”

ABU DABI, 5 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, afirmó que, desde su fundación, el país ha buscado la prosperidad de su población y del mundo, al tiempo que ha respondido con determinación y firmeza a cualquier amenaza contra su soberanía, su seguridad y la protección de sus ciudadanos y residentes.

En una declaración con motivo del 50º aniversario de la unificación de las Fuerzas Armadas, el mandatario señaló que, gracias a la fortaleza de estas, a la cohesión de su sociedad y a la resiliencia de su modelo de desarrollo, Emiratos sigue siendo capaz de disuadir cualquier agresión, hacer frente a las amenazas y continuar su senda de progreso.

El presidente declaró: “Hoy conmemoramos un momento decisivo de nuestra historia, la decisión de unificar nuestras Fuerzas Armadas, que refleja la visión de futuro de nuestro Padre Fundador, el difunto jeque Zayed, y de sus compañeros gobernantes, que descansen en paz”.

Asimismo, subrayó que el fortalecimiento de las capacidades de defensa seguirá siendo una prioridad estratégica clave dentro de la visión de desarrollo del país, garantizando que las Fuerzas Armadas continúen siendo un escudo protector que salvaguarde el futuro de la nación.

En su declaración, añadió que la conmemoración de este año reviste un significado especial, dado el papel decisivo desempeñado por las Fuerzas Armadas de EAU en la respuesta a los ataques terroristas iraníes dirigidos contra civiles e infraestructuras civiles.

A continuación, el texto íntegro de la declaración del presidente de Emiratos Árabes Unidos con motivo del 50º aniversario de la unificación de las Fuerzas Armadas:

Hijos e hijas de las Fuerzas Armadas:

La paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con vosotros.

Que Dios os bendiga y recompense vuestros sinceros esfuerzos en la defensa de la patria y en la protección de la seguridad de sus ciudadanos y residentes.

Hoy conmemoramos un momento decisivo de nuestra historia: la decisión de unificar nuestras Fuerzas Armadas el 6 de mayo de 1976, que refleja la visión de futuro de nuestro Padre Fundador, el difunto jeque Zayed, y de sus compañeros gobernantes, que descansen en paz, así como su sabiduría y perspectiva de largo plazo.

La conmemoración de este año tiene un significado especial al marcar el 50º aniversario de este hito fundamental. Con orgullo recordamos los sacrificios de las Fuerzas Armadas a lo largo de las décadas, su papel continuo en nuestro proceso de desarrollo y su encarnación de los valores y principios de Emiratos.

Este aniversario coincide también con un momento de profundo orgullo nacional, en el que nuestras Fuerzas Armadas han escrito un capítulo destacado al hacer frente a los ataques terroristas iraníes dirigidos contra civiles e infraestructuras civiles, respondiendo con valentía, competencia y determinación.

Lo demostrado por los miembros de nuestras Fuerzas Armadas al afrontar esta agresión, así como el valor y la entrega mostrados en el cumplimiento de su deber nacional y los importantes sacrificios realizados, quedará recogido con orgullo, honor y distinción en la historia de nuestra nación. Confirma que Emiratos basa su fortaleza en su pueblo y en su unidad.

Nuestras avanzadas industrias de defensa, construidas sobre una planificación estratégica a largo plazo y una visión orientada al futuro, han sido una fuente clave de fortaleza y eficacia para nuestras Fuerzas Armadas en la respuesta a estos ataques. Reforzar nuestras capacidades de defensa seguirá siendo una prioridad estratégica central dentro de la visión de desarrollo integral y sostenible de Emiratos, garantizando que nuestras Fuerzas Armadas continúen siendo un escudo protector y un elemento disuasorio que salvaguarde nuestra marcha hacia el futuro.

Desde su fundación, Emiratos ha buscado la prosperidad de su población y de los pueblos de todo el mundo, al tiempo que responde con determinación y firmeza a cualquier amenaza contra su soberanía, su seguridad y la protección de sus ciudadanos y residentes.

Emiratos, gracias a la fortaleza de sus Fuerzas Armadas, la cohesión de su sociedad y la resiliencia de su modelo de desarrollo, sigue siendo capaz de disuadir cualquier agresión, hacer frente a cualquier amenaza y continuar su camino de progreso.

Que Dios tenga en su misericordia a nuestros héroes caídos y siga bendiciendo a Emiratos Árabes Unidos con fortaleza, seguridad y estabilidad.