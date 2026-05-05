El presidente de EAU recibe al primer ministro griego y aborda la Asociación Estratégica Integral y la situación regional

ABU DABI, 5 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al primer ministro de la República Helénica, Kyriakos Mitsotakis, de visita de trabajo en el país.

Durante el encuentro, ambos dirigentes analizaron la cooperación en ámbitos como la economía, la inversión, la tecnología, la inteligencia artificial, las energías renovables, la sostenibilidad, las infraestructuras y la cultura, en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Las dos partes destacaron además el 50º aniversario, que se celebra este año, del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Emiratos Árabes Unidos y Grecia.

Asimismo, abordaron la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

Mitsotakis reiteró la condena de Grecia a los ataques terroristas iraníes dirigidos contra civiles e infraestructuras civiles en Emiratos y otros países de la región, al considerar que constituyen una violación de la soberanía y del derecho internacional y socavan la paz y la seguridad regionales.

El jeque Mohamed bin Zayed y Mitsotakis presenciaron también el intercambio de un memorando de entendimiento entre los Gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y Grecia para la cooperación en inteligencia artificial y tecnología.

El acuerdo fue intercambiado, por parte de Emiratos, por el ministro de Industria y Tecnología Avanzada, Sultan Ahmed al Jaber, y, por parte de Grecia, por el ministro de Asuntos Exteriores, George Gerapetritis.

A la reunión asistieron el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el representante del gobernante en la región de Al Dhafra, el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan; el jeque Hamed bin Zayed Al Nahyan; el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan; el presidente de la Autoridad Zayed para Personas con Determinación, el jeque Khalid bin Zayed Al Nahyan; el vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales, el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el asesor del presidente de EAU Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan; además de varios ministros y altos cargos, junto con la delegación que acompañaba al jefe del Gobierno griego.