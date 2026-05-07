Los presidentes de EAU y Egipto abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 7 de mayo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al presidente de Egipto, Abdel Fattah El Sisi, quien se encuentra de visita fraternal en el país.

Ambos dirigentes abordaron las relaciones de fraternidad y cooperación, especialmente en ámbitos que respaldan las prioridades comunes de desarrollo y contribuyen a una mayor prosperidad para sus pueblos.

También intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos regionales y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad tanto regionales como internacionales.

El Sisi reiteró la condena de Egipto a los ataques terroristas iraníes dirigidos contra civiles e instalaciones civiles en Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, reafirmó la solidaridad de Egipto con EAU y su apoyo a todas las medidas adoptadas por el país para salvaguardar su seguridad, soberanía y la protección de su territorio y su población.

A la reunión asistieron el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa; el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de EAU; además de varios ministros y altos cargos, así como la delegación que acompañaba al presidente egipcio, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Emigración y Expatriados Egipcios, Badr Abdelatty.

Previamente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan y Abdel Fattah El Sisi visitaron el destacamento de aviones de combate egipcios desplegado en Emiratos Árabes Unidos para supervisar su nivel de preparación y los esfuerzos en curso destinados a reforzar sus capacidades operativas y su capacidad de respuesta ante distintos desafíos.

La visita contó también con la presencia del jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, ministro de Estado para Asuntos de Defensa; y varios altos mandos del Ministerio de Defensa.