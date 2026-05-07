Space42 afirma que la localización del ensamblaje de los satélites Foresight refleja la creciente capacidad industrial de EAU

ABU DABI, 7 de mayo de 2026 (WAM) — Hasan Al Hosani, consejero delegado de Soluciones Inteligentes de Space42, afirmó que la empresa continúa transformando las ambiciones de Emiratos Árabes Unidos en tecnología espacial en capacidades industriales, operativas y soberanas integradas dentro del país.

En declaraciones a la agencia Emirates News Agency (WAM) al margen de la feria Make it in the Emirates 2026, Al Hosani señaló que Space42 está desarrollando un ecosistema integrado capaz de diseñar, ensamblar, integrar, probar y operar tecnologías espaciales, además de utilizar inteligencia artificial para convertir los datos obtenidos desde el espacio en información útil para gobiernos, empresas y sectores estratégicos.

Según explicó, la constelación Foresight refleja esta estrategia, ya que Space42 está localizando progresivamente en Emiratos etapas clave de la cadena de valor, incluido el ensamblaje, integración y prueba de satélites avanzados de radar de apertura sintética (SAR).

Al Hosani destacó el lanzamiento de Space42 Space Systems en Abu Dabi como la primera instalación de ensamblaje, integración y pruebas (AIT) de satélites de observación terrestre de la región.

Añadió que el lanzamiento de los satélites Foresight-3, Foresight-4 y Foresight-5 —los primeros satélites SAR integrados y probados dentro de Emiratos Árabes Unidos— demuestra la transición desde la transferencia de conocimiento hacia una capacidad industrial tangible y contribuye al desarrollo de capacidades nacionales soberanas avanzadas en tecnologías de observación terrestre.

Sobre el proceso de localización, Al Hosani afirmó que Space42 lo considera una vía gradual para construir experiencia industrial y capacidades de producción sostenibles a lo largo de toda la cadena de valor.

Indicó además que la empresa aspira a ampliar las capacidades nacionales avanzadas en diseño, desarrollo y operaciones, al tiempo que impulsa el talento técnico emiratí y refuerza la colaboración con socios industriales, entidades gubernamentales y el sector privado.

Al Hosani explicó que la inteligencia artificial desempeña un papel central en las operaciones de la compañía a través de su plataforma de inteligencia geoespacial GIQ, que recopila y analiza datos geoespaciales procedentes de satélites, plataformas de gran altitud y sensores terrestres para aplicaciones como la gestión de desastres, la supervisión de infraestructuras, la planificación urbana, la seguridad nacional y el monitoreo ambiental.

Añadió que estas capacidades permiten una toma de decisiones más rápida y precisa, mejoran la eficiencia operativa y refuerzan la posición de Emiratos Árabes Unidos como centro regional para el desarrollo, operación y exportación de soluciones de observación terrestre.