Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista contra un buque con bandera india frente a las costas de Omán

ABU DABI, 14 mayo 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más enérgicos el ataque terrorista perpetrado contra un buque con bandera india frente a las costas del Sultanato de Omán.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que este ataque constituye una grave amenaza para la seguridad de la navegación internacional y representa una peligrosa escalada destinada a socavar la estabilidad de las vías marítimas estratégicas.

Emiratos expresó además su solidaridad con la República de India y su pleno apoyo a todas las medidas dirigidas a garantizar la seguridad de sus embarcaciones e intereses.

El ministerio subrayó que el ataque supone una violación flagrante de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, que reafirma la importancia de la libertad de navegación y rechaza los ataques contra buques comerciales o la obstrucción de las rutas marítimas internacionales. Asimismo, destacó que atacar la navegación comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como instrumento de coerción económica o chantaje constituyen actos de piratería y representan una amenaza directa para la estabilidad de la región, sus pueblos y la seguridad energética mundial.