Los EAU destacan la gobernanza de la inteligencia artificial en la Conferencia Internacional del Trabajo

GINEBRA, 10 de junio de 2026 (WAM) -- Emiratos Árabes Unidos participa en la 114.ª sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), que se celebra en Ginebra (Suiza) y reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La conferencia constituye una plataforma mundial para debatir el futuro de los mercados laborales y los desafíos derivados de las rápidas transformaciones económicas y tecnológicas.

Abdulrahman Al Awar, ministro de Recursos Humanos y Emiratización, ministro de Educación Superior e Investigación Científica y jefe de la delegación de los EAU en la conferencia, expuso el enfoque del país en materia de gobernanza de la inteligencia artificial (IA) y transformación digital.

Durante su intervención en la sesión plenaria, Al Awar afirmó que los EAU consideran la inteligencia artificial una herramienta para mejorar la eficiencia económica, proteger a las personas y elevar la calidad de vida.

«Con ese objetivo, Emiratos está trabajando en la construcción de un ecosistema operativo integrado impulsado por soluciones inteligentes que respalden los servicios gubernamentales y mejoren de forma proactiva la eficiencia del mercado laboral mediante la toma de decisiones basada en datos y el análisis inteligente», señaló.

Al Awar indicó que el mercado laboral de los EAU es uno de los principales motores del crecimiento económico y de la competitividad del país, respaldado por un modelo integral de desarrollo basado en una estrecha colaboración entre el sector público y el privado, capaz de adaptarse a las transformaciones económicas y tecnológicas mundiales y de atraer talento de más de 200 nacionalidades.

Paralelamente, añadió, los EAU han seguido desarrollando marcos legislativos ágiles que responden a las nuevas tendencias, apoyan la economía del futuro y mejoran la calidad de vida.

El ministro explicó que las inversiones en soluciones inteligentes para el mercado laboral permitieron procesar automáticamente más de 11 millones de transacciones en 2025, reducir el tiempo de introducción de datos de tres minutos a tres segundos y ofrecer servicios de orientación laboral en más de 20 idiomas.

Asimismo, señaló que la fuerza laboral del sector privado en los EAU ha crecido más de un 101% durante los últimos cinco años, mientras que el número de empresas que operan en el mercado aumentó cerca de un 46%.

La participación de las mujeres en el mercado laboral también creció más de un 10% durante 2025, reflejando la ampliación de las oportunidades económicas y un entorno de trabajo que favorece la inclusión y el empoderamiento.

El ministro destacó igualmente la transición de los EAU desde los sistemas tradicionales de inspección laboral hacia un modelo de supervisión inteligente basado en el análisis de datos en tiempo real y la detección temprana de riesgos.

Según Al Awar, este sistema ha permitido prevenir hasta el 66% de los posibles incidentes laborales, reducir en un 54% las infracciones reincidentes y mejorar en un 40% la eficiencia de las inspecciones mediante una supervisión focalizada en los establecimientos de mayor riesgo.

También destacó la Plataforma de Competencias de los EAU, una iniciativa basada en inteligencia artificial diseñada para anticipar las profesiones y habilidades del futuro y alinear los itinerarios educativos y de formación con las necesidades del mercado laboral.

«Mientras continúan los debates sobre el futuro del trabajo y las rápidas transformaciones impulsadas por la tecnología y la inteligencia artificial, no podemos ignorar las repercusiones de la agresión terrorista iraní ilegal e injustificada que tuvo como objetivo a los EAU y a varios países hermanos y amigos, pese a no ser parte del conflicto», afirmó el ministro.

«Estos ataques se dirigieron contra instalaciones civiles, infraestructuras y servicios esenciales, en una clara violación del derecho internacional, poniendo en riesgo la estabilidad económica, las cadenas de suministro y la continuidad de servicios fundamentales de los que dependen tanto trabajadores como empleadores», añadió.

El ministro subrayó la importancia de exigir responsabilidades a Irán conforme al derecho internacional y de garantizar una compensación íntegra por los daños ocasionados, de acuerdo con el principio de responsabilidad de los Estados en el derecho internacional.

Al Awar señaló que estos acontecimientos demostraron la resiliencia de la economía y del mercado laboral de los EAU, sustentada en una planificación estratégica a largo plazo y en inversiones continuas en infraestructuras, capital humano y sistemas de protección social.

Añadió que la capacidad de adaptación de los EAU ante los rápidos cambios refuerza la confianza en su entorno empresarial y fortalece la capacidad del mercado laboral para responder a futuros desafíos y generar oportunidades de crecimiento sostenible.

La conferencia analiza el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, las competencias y los mercados laborales, así como los marcos de gobernanza necesarios para garantizar que los avances tecnológicos contribuyan a un desarrollo inclusivo y sostenible.