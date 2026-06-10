Abdulla Al Hamed visita el Centro Nacional de Meteorología y conoce sus avances en ciencias meteorológicas y climáticas

ABU DABI, 10 de junio de 2026 (WAM) -- Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación, visitó el Centro Nacional de Meteorología (NCM), donde fue recibido por Abdullah Ahmed Al Mandous, director general del organismo y presidente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Durante la visita, Al Hamed conoció el marco operativo integrado del NCM y su papel fundamental en el apoyo a los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales en los ámbitos de la meteorología, las ciencias climáticas, la vigilancia sísmica, la investigación científica y la formación de capacidades.

La visita comenzó con un recorrido por las instalaciones operativas de meteorología del centro, donde recibió información sobre los sistemas y tecnologías más avanzados empleados en la observación y predicción meteorológica y climática. También fue informado sobre el papel del organismo en el suministro de datos e información precisos que contribuyen a la seguridad pública y a la sostenibilidad de sectores estratégicos en los EAU, así como sobre sus esfuerzos para incorporar inteligencia artificial y tecnologías avanzadas con el fin de mejorar la precisión de los pronósticos y elevar la calidad de sus servicios de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.

Al Hamed también examinó el sistema de vigilancia sísmica del NCM y conoció la red de estaciones desplegadas en todo el país, así como los mecanismos utilizados para monitorizar y analizar la actividad sísmica las 24 horas del día. Estas capacidades contribuyen a reforzar la preparación nacional, apoyar la gestión de riesgos naturales y proteger vidas y bienes.

Posteriormente, el presidente de la Autoridad Nacional de Medios asistió a una presentación a cargo de Alya Al Mazrouei, directora del Programa de Investigación de los EAU para la Ciencia de la Mejora de la Lluvia (UAEREP), quien destacó los logros, proyectos de investigación y asociaciones internacionales del programa, así como sus planes futuros para desarrollar soluciones científicas innovadoras destinadas a mejorar los recursos hídricos, reforzar la seguridad del agua y promover la sostenibilidad de los recursos naturales.

Al Hamed elogió el papel pionero del programa en el impulso de la investigación científica y la innovación, así como en el fortalecimiento de la posición de los EAU como referente mundial en investigación y tecnologías de modificación de precipitaciones.

Asimismo, visitó el Centro de Medios del NCM, donde recibió información sobre las avanzadas capacidades técnicas y de comunicación utilizadas para producir contenidos especializados de sensibilización y divulgación, gestionar las comunicaciones institucionales e interactuar con medios de comunicación y con el público.

Expresó su reconocimiento por la avanzada infraestructura mediática y las capacidades de alto nivel que pudo observar, señalando que reflejan el compromiso del centro con la adopción de las últimas prácticas y tecnologías de comunicación para difundir el conocimiento científico y aumentar la concienciación pública.

La visita incluyó también un recorrido por el Centro Regional de Formación afiliado a la OMM, donde conoció sus modernas instalaciones, entre ellas salas de formación equipadas con tecnología avanzada y un estudio especializado que ofrece un entorno integral para la capacitación de profesionales nacionales, regionales e internacionales en meteorología, ciencias del clima y comunicación científica.

Al concluir la visita, Al Hamed recorrió la Cúpula Científica del NCM, donde pudo experimentar su avanzado entorno interactivo de divulgación científica y educativa, que utiliza tecnologías visuales y digitales de última generación para presentar fenómenos meteorológicos, climáticos y ambientales de forma innovadora.

En este contexto, destacó el papel científico esencial del centro para interpretar la naturaleza a través de la ciencia y transformar su complejidad en datos precisos que ofrecen a la sociedad una herramienta para proteger el presente y construir un futuro más seguro.

Asimismo, señaló que el centro constituye una fuente fiable de información que integra datos científicos, fortalece la toma de decisiones y refuerza los valores de seguridad y protección en la sociedad mediante sus avanzados servicios científicos, de investigación y formación, reflejando la posición de liderazgo de los EAU en la utilización de la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad y del desarrollo sostenible.

Al Hamed subrayó además la profundidad de la asociación estratégica entre la Autoridad Nacional de Medios y el NCM, que describió como una colaboración integral orientada a un objetivo común: fomentar la concienciación pública y reforzar el mensaje nacional. También elogió el ecosistema operativo integral que observó durante la visita y el trabajo de los profesionales nacionales que operan de forma ininterrumpida con dedicación y profesionalidad.

Igualmente, destacó la importancia de reforzar la cooperación mediática entre las instituciones nacionales para mejorar la concienciación pública y promover la difusión de información científica fiable, especialmente en los ámbitos de la meteorología y la vigilancia sísmica. Según indicó, esta cooperación contribuye a mejorar la preparación de la sociedad ante fenómenos naturales y a maximizar el aprovechamiento de la información científica precisa para proteger vidas y bienes.

Por su parte, Al Mandous afirmó que el centro continúa desarrollando sus capacidades científicas, de investigación, operativas, mediáticas y formativas en consonancia con la visión de los EAU de invertir en ciencia, tecnología e innovación, al tiempo que refuerza el liderazgo del país en los ámbitos relacionados con la meteorología, el clima y los recursos hídricos.

Añadió que, gracias a su prestigio internacional y a la presidencia emiratí de la OMM, el centro sigue apoyando los esfuerzos de la organización para fortalecer la cooperación internacional, intercambiar conocimientos y desarrollar capacidades destinadas a afrontar los desafíos climáticos y promover el desarrollo sostenible.

Al Mandous señaló también que el centro concede gran importancia a la sensibilización pública y a la difusión del conocimiento científico relacionado con la meteorología, el clima y la actividad sísmica.

Explicó que este compromiso ha impulsado el desarrollo continuo del ecosistema de comunicación del organismo y el fortalecimiento de sus capacidades humanas y tecnológicas, garantizando una comunicación eficaz con la ciudadanía y los medios de comunicación, mejorando la preparación ante fenómenos meteorológicos y sísmicos y promoviendo un mayor aprovechamiento de los servicios del centro en favor de la seguridad de la sociedad y del desarrollo sostenible.