Abdullah bin Zayed recibe a la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia

ABU DABI, 10 de junio de 2026 (WAM) -- El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió a Maria Malmer Stenergard, ministra de Asuntos Exteriores del Reino de Suecia.

Durante la reunión, celebrada en Abu Dabi, ambas partes abordaron las repercusiones de los ataques iraníes no provocados que tuvieron como objetivo instalaciones y emplazamientos civiles en Emiratos Árabes Unidos mediante misiles y drones.

Los dos ministros analizaron las graves consecuencias de estos ataques para la paz y la seguridad regionales e internacionales, así como para la navegación marítima internacional, el suministro energético y la economía mundial.

Durante el encuentro, Maria Malmer Stenergard reiteró la solidaridad de su país con los EAU y su apoyo a todas las medidas necesarias para proteger la soberanía del país, preservar su seguridad e integridad territorial y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes.

Por su parte, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan expresó su agradecimiento por la visita de Stenergard, señalando que refleja la profundidad de las relaciones entre ambos países y pone de manifiesto la plena solidaridad del Reino de Suecia con los EAU tras estos ataques iraníes no provocados.

Ambas partes también destacaron la importancia de reforzar los esfuerzos regionales e internacionales destinados a promover la seguridad, la estabilidad y una paz duradera tanto en la región como en el resto del mundo.

Asimismo, abordaron las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Suecia, así como las vías para ampliar y desarrollar la cooperación en diversos ámbitos de manera que responda a los intereses comunes de ambos países amigos y contribuya a satisfacer las aspiraciones de sus pueblos de lograr un mayor progreso y prosperidad.

Abdullah bin Zayed subrayó la solidez de los vínculos bilaterales entre los EAU y Suecia y el compromiso compartido de ampliar la cooperación en diversos sectores estratégicos.

También afirmó que Emiratos y Suecia mantienen una larga relación de amistad y una asociación en constante crecimiento basada en el respeto mutuo y en una visión compartida sobre la importancia de la cooperación internacional para apoyar la estabilidad y el desarrollo. Asimismo, destacó la determinación de ambos países de trabajar conjuntamente para abrir nuevas vías de cooperación que favorezcan sus intereses comunes y contribuyan a la prosperidad de sus pueblos.