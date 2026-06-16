El presidente de Emiratos participa en la cumbre del G7 en Francia

ÉVIAN-LES-BAINS, 16 de junio de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, participó en la 52.ª Cumbre de Líderes del G7, organizada por la República Francesa en Évian-les-Bains del 15 al 17 de junio de 2026.

La cumbre reunió a los líderes de los países del G7 —Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá y Japón— junto con dirigentes de varios países invitados.

Durante su intervención, Mohamed bin Zayed reafirmó el compromiso de los EAU de trabajar junto a sus socios para promover la paz, la seguridad, la estabilidad, la confianza y el desarrollo a escala global.

El presidente emiratí agradeció al presidente francés, Emmanuel Macron, la organización de la cumbre y la invitación a participar. Asimismo, expresó su satisfacción por reunirse con amigos y socios en un momento marcado por importantes desafíos.

Mohamed bin Zayed señaló que la región atraviesa profundas convulsiones y un periodo sin precedentes de desafíos en rápida evolución, cuyos efectos se extienden mucho más allá de sus fronteras. También expresó su agradecimiento a los miembros del G7 y a los socios internacionales por el apoyo brindado a los EAU durante su defensa frente a miles de ataques iraníes con misiles y drones dirigidos contra objetivos civiles a lo largo de seis semanas consecutivas.

El presidente afirmó que la actual crisis ha puesto de relieve la necesidad de una mayor cooperación y de una acción colectiva más decidida. Añadió que unas cadenas de suministro resilientes, rutas comerciales seguras e infraestructuras eficientes constituyen pilares esenciales de la prosperidad, y que salvaguardar la estabilidad global no solo es un interés común, sino también una responsabilidad compartida.

En este contexto, elogió los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por contribuir al acuerdo sobre el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Mohamed bin Zayed reiteró que una paz duradera y sostenible en la región debe basarse en el respeto de la soberanía de los Estados, los principios de buena vecindad y el pleno cumplimiento del derecho internacional, de manera que se fomente la seguridad, la estabilidad y la prosperidad para todos.

Asimismo, destacó el importante potencial existente para ampliar la cooperación en ámbitos que impulsarán el progreso futuro, como la transición energética, la inteligencia artificial y el desarrollo económico, subrayando que los EAU han sido un socio fiable y con visión de futuro en estos sectores.

Mohamed bin Zayed afirmó que la participación de los EAU en la cumbre del G7 refleja el compromiso del país con el fortalecimiento de estas alianzas y con la inversión en innovación, conectividad y resiliencia como motores fundamentales de un futuro más próspero.

Añadió que la cumbre contribuirá a impulsar la cooperación en estos ámbitos de manera que favorezca la estabilidad y promueva la prosperidad tanto a nivel regional como mundial.