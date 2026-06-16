El presidente de Emiratos se reúne con el presidente de Estados Unidos al margen de la cumbre del G7

ÉVIAN-LES-BAINS, 16 de junio de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la cumbre del G7 que se celebra en Évian-les-Bains, Francia.

Mohamed bin Zayed y Donald Trump abordaron la cooperación estratégica y los esfuerzos conjuntos para seguir fortaleciendo las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos en apoyo de los intereses comunes de ambos países.

Las dos partes también intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en Oriente Próximo.

Asimismo, Mohamed bin Zayed y Donald Trump analizaron diversos temas incluidos en la agenda de la cumbre del G7 y destacaron la importancia de la cooperación internacional para avanzar en objetivos compartidos y afrontar desafíos comunes.