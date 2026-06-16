El presidente de Emiratos y el primer ministro de Canadá abordan la cooperación bilateral al margen de la cumbre del G7 en Évian

ÉVIAN-LES-BAINS, 16 de junio de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, abordaron las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación, especialmente en los ámbitos de la economía, la inversión, la energía, la tecnología y la inteligencia artificial, con el objetivo de apoyar las aspiraciones de desarrollo de ambos países.

La reunión tuvo lugar al margen de la cumbre del G7 que se celebra en Évian-les-Bains, Francia.

Mohamed bin Zayed y Mark Carney también examinaron diversas cuestiones regionales e internacionales de interés común, en particular los últimos acontecimientos en Oriente Próximo.

Asimismo, analizaron varios temas incluidos en la agenda de la cumbre del G7 y destacaron la importancia del diálogo y la cooperación internacionales para respaldar la estabilidad económica mundial y hacer frente a los desafíos compartidos.