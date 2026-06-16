Una operación preventiva frustra un plan de narcotráfico y desmantela una red criminal organizada

ABU DABI, 16 de junio de 2026 (WAM) – Bajo la supervisión de la Fiscalía Federal Antidroga, la Autoridad Nacional Antidroga, en coordinación con la Comandancia General de la Policía de Ras al Jaima y las autoridades policiales competentes, ha frustrado un plan criminal destinado a distribuir sustancias estupefacientes dentro de Emiratos Árabes Unidos.

La operación permitió la detención de varios sospechosos y la incautación de grandes cantidades de drogas y sustancias psicotrópicas antes de que pudieran ser distribuidas.

Según los detalles del caso, las autoridades recibieron información que indicaba que sustancias narcóticas estaban ocultas en una ubicación geográfica de uno de los emiratos. Equipos especializados iniciaron de inmediato labores de búsqueda e investigación y, tras obtener las autorizaciones judiciales necesarias, llevaron a cabo una operación de seguridad que culminó con la detención de dos miembros de la organización criminal cuando intentaban transportar una cantidad de droga.

Los sospechosos confesaron haber recibido instrucciones para distribuir los estupefacientes de un individuo considerado el principal responsable de la trama, residente fuera del país y encargado de dirigir la actividad delictiva.

Tras una amplia investigación y la vigilancia del lugar, las autoridades arrestaron a 11 sospechosos vinculados al cabecilla e implicados en la distribución de narcóticos dentro de los EAU.

Las posteriores operaciones de detención y registro realizadas en Dubái, Abu Dabi y Ajmán permitieron arrestar a otros diez sospechosos e incautar diversas cantidades de drogas y sustancias psicotrópicas.

Las autoridades también localizaron otro almacén que contenía grandes cantidades de marihuana, aceite de hachís y papeles impregnados con cannabinoides sintéticos.

Se constituyó un equipo de la Fiscalía Federal Antidroga para llevar a cabo las investigaciones y adoptar las medidas legales necesarias. Los detenidos y las sustancias incautadas fueron remitidos al laboratorio forense competente para su análisis.

Las autoridades competentes señalaron que esta operación de alto nivel refleja el elevado grado de preparación y coordinación entre la Fiscalía y los organismos de seguridad en la lucha contra las redes criminales organizadas, así como la firme aplicación de medidas legales disuasorias contra los implicados.