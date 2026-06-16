Al margen de la cumbre del G7 en Francia, el presidente de Emiratos y el primer ministro de India abordan el fortalecimiento de los lazos en el marco de la Asociación Estratégica Integral

ÉVIAN-LES-BAINS, 16 de junio de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el primer ministro de India, Narendra Modi, al margen de la cumbre del G7 que se celebra en Évian-les-Bains, Francia.

Mohamed bin Zayed y Narendra Modi analizaron vías para seguir desarrollando las relaciones bilaterales, especialmente en los ámbitos de la tecnología y la inteligencia artificial. Ambas partes destacaron estos sectores como motores fundamentales de la economía del futuro, reflejando su ambición compartida de aprovechar la innovación para impulsar el desarrollo sostenible y la prosperidad.

Las conversaciones se desarrollaron en el marco de la Asociación Estratégica Integral y del Acuerdo Integral de Asociación Económica entre Emiratos Árabes Unidos e India. Ambos países reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación para apoyar el desarrollo mutuo y promover la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.

Durante la reunión también se abordó la agenda de la cumbre del G7 y la importancia de reforzar la cooperación internacional para hacer frente a los desafíos comunes y fomentar la prosperidad compartida.

Asimismo, los dos dirigentes intercambiaron puntos de vista sobre diversos asuntos de interés común, incluidos los últimos acontecimientos en Oriente Próximo.