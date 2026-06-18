Declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Egipto, Indonesia, Pakistán, Arabia Saudí y Catar

ABU DABI, 18 de junio de 2026 (WAM) – Los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Egipto, Indonesia, Pakistán, Arabia Saudí y Catar condenaron en los términos más enérgicos la continua y creciente violencia ejercida por colonos contra la población palestina en Cisjordania ocupada, incluidos los recientes ataques contra la Gran Mezquita de la localidad de Jiljilya y la mezquita Al Farouq, en la localidad de Mazar’a al Nubani, al norte de Ramala.

Los ministros subrayaron que estos ataques constituyen una violación flagrante de la santidad de los lugares de culto y de los sitios religiosos, así como del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

Asimismo, expresaron su rechazo absoluto a estos ataques perpetrados por colonos israelíes, así como a las continuas medidas ilegales adoptadas por Israel en el Territorio Palestino Ocupado, que alimentan la inestabilidad, la violencia y el extremismo, y socavan los esfuerzos internacionales para alcanzar la paz. Los ministros responsabilizaron a Israel, como potencia ocupante, de estos ataques.

Los titulares de Exteriores reiteraron su llamamiento a la comunidad internacional para que asuma sus responsabilidades legales y morales y obligue a Israel a poner fin a su peligrosa escalada en Cisjordania ocupada, cesar sus prácticas ilegales, detener la violencia de los colonos, exigir responsabilidades a los autores de estos crímenes y garantizar que no gocen de impunidad.

Los ministros reafirmaron su solidaridad inquebrantable con el pueblo palestino y su firme apoyo a la realización de sus derechos nacionales legítimos e inalienables, en particular su derecho a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano sobre las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital.

También reiteraron su respaldo a todos los esfuerzos destinados a poner fin a la ocupación israelí y alcanzar una paz justa, duradera y global basada en la solución de dos Estados, de conformidad con el derecho internacional, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y la Iniciativa de Paz Árabe.