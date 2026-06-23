El presidente de Emiratos traslada sus condolencias al emir de Catar por el incidente en la zona industrial de Ras Laffan durante una llamada telefónica

ABU DABI, 23 de junio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el emir del Estado de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, durante la cual le transmitió sus sinceras condolencias por las víctimas del incidente ocurrido en una fábrica de la zona industrial de Ras Laffan y expresó sus deseos de una pronta recuperación para los heridos.

El mandatario emiratí reafirmó la solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Catar y su apoyo al país tras el suceso.

Por su parte, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani agradeció al jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan sus condolencias y muestras de solidaridad, y destacó los estrechos lazos que unen a ambos países y a sus pueblos.