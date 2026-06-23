El presidente de Emiratos recibe a una delegación de Make it in the Emirates

ABU DABI, 23 de junio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a una delegación de la quinta edición de Make it in the Emirates.

El mandatario elogió los esfuerzos de los responsables de esta iniciativa, que se ha consolidado como una plataforma clave para impulsar la industria nacional y fomentar alianzas industriales que contribuyan a los objetivos de desarrollo del país.

Asimismo, reafirmó que el fortalecimiento y el desarrollo del sector industrial siguen siendo una prioridad nacional y uno de los pilares fundamentales de la visión de futuro de Emiratos Árabes Unidos. En este contexto, destacó los esfuerzos en curso para localizar industrias estratégicas, apoyar los productos nacionales y desarrollar el talento emiratí en este ámbito.

A la reunión asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; Sultan Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos; así como varios jeques y altos funcionarios.