Operation Chivalrous Knight 3 inaugura un centro médico emiratí en el norte de Gaza

GAZA, 25 de junio de 2026 (WAM) — Operation Chivalrous Knight 3 ha inaugurado el Centro Médico Emiratí en el norte de la Franja de Gaza, en un nuevo paso dentro de los esfuerzos humanitarios de Emiratos Árabes Unidos para apoyar al sector sanitario y proporcionar servicios médicos esenciales a la población del enclave.

El centro ofrece un conjunto integral de servicios sanitarios a través de diversas consultas y especialidades médicas, contribuyendo a reforzar la capacidad del sistema de salud para responder a las necesidades de los pacientes y prestar atención primaria y tratamientos médicos en un contexto marcado por los desafíos que afronta el sector sanitario en Gaza.

La apertura del centro se suma a las iniciativas humanitarias desarrolladas en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, centradas en respaldar las instalaciones sanitarias, suministrar medicamentos y material médico, y mejorar la capacidad de los servicios de tratamiento, con el objetivo de favorecer la sostenibilidad de la atención sanitaria y aliviar el sufrimiento de la población.

El Centro Médico Emiratí del norte de la Franja de Gaza es el segundo establecimiento sanitario inaugurado en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, tras la apertura del Centro Médico Emiratí en Jan Yunis. Forma parte de un plan destinado a ampliar la cobertura de los servicios de salud y garantizar el acceso a la atención médica al mayor número posible de beneficiarios en toda la Franja de Gaza.