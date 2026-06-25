Emiratos participa en la 47.ª reunión del Consejo Ministerial del Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional

VIENA, 25 de junio de 2026 (WAM) — El Ministerio de Finanzas de Emiratos Árabes Unidos participó en la 47.ª reunión del Consejo Ministerial del Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional, celebrada en Viena (Austria), con la asistencia de altos cargos y delegaciones de los Estados miembros de la institución.

Durante el encuentro se examinaron diversos asuntos incluidos en el orden del día, entre ellos el informe anual del Fondo correspondiente a 2025, sus estados financieros y otras cuestiones de carácter organizativo.

El ministro de Estado para Asuntos Financieros, Mohamed bin Hadi Al Hussaini, afirmó que la participación en el Consejo Ministerial del Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional refleja el firme compromiso de Emiratos Árabes Unidos con el fortalecimiento de la cooperación internacional y de las alianzas multilaterales que promueven el desarrollo económico y social sostenible.

Asimismo, destacó el papel fundamental de las instituciones de financiación para el desarrollo a la hora de canalizar recursos hacia las prioridades de desarrollo y ayudar a los países en desarrollo a construir economías más resilientes y sostenibles.

«El Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional sigue ofreciendo un modelo eficaz de acción colectiva para el desarrollo mediante la financiación de proyectos esenciales y el apoyo a sectores que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos mantiene su compromiso de impulsar los esfuerzos internacionales para ampliar el alcance y el impacto de la financiación del desarrollo y fortalecer alianzas que favorezcan un crecimiento inclusivo y sostenible para las futuras generaciones», señaló.

Creado en 1976, el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional es una institución multilateral de financiación para el desarrollo que fomenta la cooperación entre los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), sus socios en desarrollo y la comunidad internacional dedicada al desarrollo. Su labor contribuye al progreso económico y social sostenible, al tiempo que impulsa la estabilidad y la prosperidad en países de renta baja y media.

El Fondo ofrece financiación concesional, subvenciones y asistencia técnica para apoyar políticas y programas de desarrollo en sectores estratégicos como la agricultura, la educación, la energía, la sanidad y el transporte. Hasta la fecha, su financiación ha respaldado proyectos de desarrollo en más de 125 países de todo el mundo.