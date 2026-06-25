Mohammed bin Rashid dicta un decreto sobre el consejo de administración del Instituto Judicial de Dubái

DUBÁI, 25 de junio de 2026 (WAM) — En su calidad de gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, ha emitido el Decreto n.º 17 de 2026 relativo al consejo de administración del Instituto Judicial de Dubái, presidido por el consejero Essam Issa Al Humaidan.
Según el decreto, el consejo estará integrado por Saif Ghanem Al Suwaidi, Lowai Mohamed Khalfan Belhoul, el consejero Khalifa Rashid bin Deemas Al Suwaidi, Ahmad Saeed bin Meshar, Abdul Moneim Salem bin Suwaidan y el director general del Instituto Judicial de Dubái.
El decreto entra en vigor desde la fecha de su emisión y será publicado en el Boletín Oficial.