El presidente de Emiratos recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Siria

ABU DABI, 25 de junio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a Asaad Al Shaibani, ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de la República Árabe Siria.

Al inicio del encuentro, Al Shaibani transmitió al mandatario emiratí los saludos del presidente de Siria, Ahmed Al Sharaa, junto con sus deseos de continuo progreso y prosperidad para Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, el jeque Mohamed bin Zayed pidió al ministro que hiciera llegar sus saludos al presidente sirio, así como sus mejores deseos de desarrollo y prosperidad para Siria y su pueblo.

Durante la reunión, ambas partes abordaron las relaciones fraternales entre los dos países y revisaron la cooperación en diversos ámbitos, especialmente en los sectores del desarrollo y la economía. Asimismo, analizaron fórmulas para respaldar sus prioridades de desarrollo, promover los intereses comunes y favorecer la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.

El encuentro también incluyó un intercambio de opiniones sobre diversos asuntos regionales de interés común, entre ellos la evolución de la situación en Oriente Próximo.

A la reunión asistieron el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; así como varios jeques y altos funcionarios.