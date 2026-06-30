Yas Waterworld Yas Island, Abu Dabi, logra un récord Guinness por el mayor número de toboganes acuáticos en un parque acuático

ABU DABI, 30 de junio de 2026 (WAM) — Yas Waterworld Yas Island, Abu Dabi, ha sido reconocido oficialmente por Guinness World Records™ con el récord al parque acuático con el mayor número de toboganes del mundo, al contar con un total de 55.

Durante una ceremonia celebrada en el galardonado parque acuático, el consejero delegado del grupo Miral, Mohamed Abdalla Al Zaabi, y el director general de Yas Waterworld Abu Dhabi, Rayan Al Haddar, recibieron el certificado de Guinness World Records™ de manos de Hanane Spiers, jueza oficial de Guinness World Records™ para Oriente Próximo, Norte de África y Turquía, en reconocimiento a este nuevo hito.

Al Haddar afirmó: «Estamos enormemente orgullosos de recibir el título de Guinness World Records™ por el mayor número de toboganes acuáticos en un parque acuático, un nuevo logro para Yas Waterworld Yas Island, Abu Dabi. La incorporación de nuestras atracciones más recientes, entre ellas el tobogán acuático más alto de Emiratos Árabes Unidos, refleja nuestro compromiso permanente de ofrecer experiencias innovadoras y de primer nivel a nuestros visitantes. Con una colección récord de 55 toboganes, Yas Waterworld sigue consolidando su posición como uno de los principales parques acuáticos del mundo, ofreciendo experiencias inolvidables para familias, grupos de amigos y amantes de la adrenalina».

Este reconocimiento llega tras la reciente ampliación del parque, que incorporó 11 nuevas atracciones, toboganes y experiencias, enriqueciendo aún más la temática de la Ciudad Perdida como extensión de The Legend of the Lost Pearl.

En la actualidad, Yas Waterworld Abu Dhabi cuenta con más de 70 atracciones, entre toboganes y experiencias acuáticas, de las cuales los 55 toboganes que le han valido el récord Guinness constituyen el principal atractivo del recinto.

Desde Matamir’s Drop, el tobogán acuático más alto de Emiratos Árabes Unidos, hasta rápidos toboganes de competición y experiencias acuáticas interactivas, Yas Waterworld Abu Dhabi continúa ampliando los límites del entretenimiento acuático. Las nuevas incorporaciones combinan innovaciones tecnológicas con la narrativa inspirada en el patrimonio emiratí que caracteriza al parque, ofreciendo experiencias para visitantes de todas las edades.

Este nuevo título de Guinness World Records™ marca una nueva etapa en la evolución del parque acuático, al incorporar nuevas atracciones de nivel internacional a Yas Island y establecer un nuevo referente mundial en el sector del entretenimiento acuático.