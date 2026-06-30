dnata renueva su licencia para prestar servicios de asistencia en tierra en el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol

DUBÁI, 30 de junio de 2026 (WAM) — dnata, proveedor global de servicios aéreos y de viajes, ha obtenido de nuevo la licencia para prestar servicios de asistencia en tierra en el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol (AMS), en Países Bajos, reforzando así su posición en uno de los principales centros de conexión aérea de Europa.

La concesión, resultado de un concurso público convocado por el operador aeroportuario, permitirá a dnata seguir prestando servicios de asistencia en tierra en Schiphol durante los próximos siete años, coincidiendo con una nueva etapa en la organización de estas operaciones en el aeropuerto.

La compañía presta servicio a aerolíneas en Ámsterdam desde hace más de una década, ofreciendo asistencia a pasajeros, equipajes, operaciones en pista y carga a una amplia cartera de compañías aéreas internacionales y operadores especializados. En la actualidad, atiende a más de 20 aerolíneas de pasajeros y carga en Schiphol, con una plantilla superior a los 1.200 empleados que gestionan alrededor de 500.000 toneladas de mercancías y cerca de 16.000 vuelos al año.

El director general de dnata Países Bajos, Thiemo van Spellen, afirmó: «Nos enorgullece seguir prestando servicios de asistencia en tierra en el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol. Esta adjudicación refleja la confianza depositada en nuestro equipo, en nuestra capacidad operativa y en nuestro compromiso de ofrecer servicios seguros, fiables y consistentes tanto a las aerolíneas como a los pasajeros.

»Schiphol es un centro estratégico para la aviación europea y este es un momento importante para toda la comunidad de empresas de asistencia en tierra del aeropuerto. Esperamos seguir colaborando estrechamente con Schiphol, con nuestros clientes, empleados, sindicatos y socios del sector mientras el aeropuerto inicia esta nueva etapa. Juntos seguiremos trabajando para garantizar unas operaciones fluidas, altos estándares de servicio y un entorno operativo resiliente».

Con esta licencia de siete años, dnata se encuentra en una posición favorable para consolidar sus operaciones en Schiphol, profundizar sus relaciones con los clientes y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento. El equipo local de la empresa trabajará en estrecha colaboración con el aeropuerto y las aerolíneas durante la transición al nuevo periodo de concesión.

La renovación de la licencia pone también de relieve el compromiso de dnata con Ámsterdam y con Países Bajos, donde la empresa continúa invirtiendo en su plantilla, sus infraestructuras y sus capacidades operativas. Entre estas inversiones figura dnata Cargo City Amsterdam, una de las mayores instalaciones de su categoría, con una capacidad anual de 600.000 toneladas y una inversión de 70 millones de euros.

A escala mundial, dnata presta servicios de asistencia en tierra, carga, viajes, catering y comercio minorista en 37 países de seis continentes. Durante el ejercicio 2025-2026, sus equipos atendieron 888.793 operaciones de aeronaves y gestionaron 3,2 millones de toneladas de carga.