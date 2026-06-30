Emirates se convierte en la primera aerolínea de carga en incorporar un Boeing 777-300ERSF convertido de pasajeros a carguero

DUBÁI, 30 de junio de 2026 (WAM) — Emirates ha alcanzado un nuevo hito en la expansión de su flota de carga al convertirse en la primera aerolínea de mercancías en incorporar un Boeing 777-300ERSF, un avión convertido de pasajeros a carguero.

La aeronave, con matrícula A6-EBK, entrará en servicio comercial con un vuelo entre Hong Kong y Dubái transportando más de 100 toneladas de carga.

El Boeing 777-300ERSF de Emirates ofrece una capacidad de carga útil de 100 toneladas y un volumen de carga de 811 metros cúbicos, lo que supone un incremento del 25 % respecto al carguero de fábrica Boeing 777-F. Además, dispone de 47 posiciones para palés, diez más que el 777-F, lo que lo convierte en una opción especialmente adecuada para el transporte de mercancías voluminosas, como los productos del comercio electrónico, que actualmente representan alrededor del 20 % del volumen mundial de carga aérea y cuya demanda seguirá creciendo en los próximos años.

El vicepresidente sénior divisional de Emirates SkyCargo, Badr Abbas, afirmó: «La incorporación del primer Boeing 777-300ERSF de Emirates convertido a carguero supone un nuevo paso en la ampliación de nuestra flota y de nuestra capacidad operativa. Estamos optimizando nuestros activos mediante la conversión de aviones de pasajeros Boeing 777-300ER para responder al creciente aumento de la demanda de capacidad de carga aérea y transportar mercancías con rapidez a cualquier parte del mundo.

»Junto con nuestra creciente flota de cargueros Boeing 777-F, hemos logrado ampliar nuestra red mundial de destinos exclusivamente de carga, pasando de algo más de 40 destinos en febrero de este año a los 62 actuales, una cifra que seguirá aumentando. De este modo ofrecemos a nuestros clientes una capacidad escalable, así como la máxima flexibilidad y conectividad para el transporte de mercancías hacia y a través de nuestro centro de operaciones en Dubái».

El Boeing 777-300ERSF convertido es el sexto nuevo carguero que se incorpora a la flota de Emirates SkyCargo desde marzo de 2026, tras la llegada de cinco Boeing 777-F de fábrica. Como parte de su estrategia de expansión, la compañía prevé recibir otros cinco Boeing 777-F y un segundo Boeing 777-300ERSF convertido antes de diciembre de 2026. Además, Emirates SkyCargo incorporará otros tres Boeing 777-300ERSF convertidos a su flota durante 2027.

La ampliación de la flota y de la red de Emirates SkyCargo reafirma el compromiso de la aerolínea de desempeñar un papel cada vez más relevante en el apoyo al comercio internacional, conectando nuevos destinos con empresas de todo el mundo y reforzando la conexión con los principales centros de producción integrados en su red global, que abarca los seis continentes.