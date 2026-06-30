Emiratos y Etiopía abordan el fortalecimiento de la cooperación internacional en gestión de emergencias y desastres

ADÍS ABEBA, 30 de junio de 2026 (WAM) — El presidente de la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres de Emiratos Árabes Unidos (NCEMA), Ali Saeed Al Neyadi, se reunió con el comisionado de la Comisión Etíope de Gestión del Riesgo de Desastres, Shiferaw Teklemariam, durante una visita oficial a la República Democrática Federal de Etiopía destinada a reforzar la cooperación bilateral y ampliar los canales de comunicación en los ámbitos de la gestión de emergencias, crisis y desastres.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron las áreas de cooperación, las oportunidades para seguir desarrollando la colaboración institucional y las vías para intercambiar conocimientos y experiencias en materia de reducción del riesgo de desastres.

Al Neyadi recibió asimismo información sobre el mandato de la comisión etíope, sus principales competencias y los programas nacionales que desarrolla.

Al término de la reunión, Al Neyadi afirmó que reforzar la cooperación internacional en materia de gestión de emergencias, crisis y desastres constituye un pilar fundamental para fortalecer los sistemas nacionales de preparación.

Asimismo, destacó que el intercambio de experiencias con países hermanos y amigos contribuye a desarrollar capacidades más resilientes y eficaces.

Por último, elogió los esfuerzos de Etiopía en la gestión del riesgo de desastres y subrayó la importancia de seguir ampliando los canales de cooperación entre ambas partes.