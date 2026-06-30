Theyab bin Mohamed bin Zayed visita Abu Dhabi Summer Sports 2026

ABU DABI, 30 de junio de 2026 (WAM) — El jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos, visitó la quinta edición de Abu Dhabi Summer Sports, organizada por ADNEC Group, una empresa de Modon, en colaboración con el Consejo de Deportes de Abu Dabi y con el patrocinio del Grupo ADNOC.

El evento se celebra en el Centro ADNEC de Abu Dabi y permanecerá abierto hasta el 23 de agosto de 2026.

Durante la visita, el jeque recorrió las instalaciones deportivas, conoció los programas y actividades dirigidos a la comunidad, visitó varios pabellones y recibió información sobre la oferta deportiva y las instalaciones de esta edición, diseñadas para atender a todos los sectores de la sociedad y fomentar la práctica de actividad física durante los meses de verano.

El jeque Theyab bin Mohamed afirmó que invertir en el deporte es invertir en las personas y en la sociedad, y destacó que ofrecer entornos deportivos integrales e inspiradores contribuye a promover una cultura de vida saludable, mejorar la calidad de vida y animar a la población a incorporar la actividad física a su rutina diaria, con un impacto positivo en la salud pública y la cohesión social.

Asimismo, señaló que el desarrollo continuo de las infraestructuras deportivas y la organización de eventos comunitarios de alta calidad reflejan la visión de Abu Dabi de construir una sociedad más saludable y activa mediante oportunidades deportivas inclusivas dirigidas a personas de todas las edades y capacidades, fomentando además la participación de las familias y consolidando el deporte como un estilo de vida sostenible.

Durante el recorrido, el jeque estuvo acompañado por el secretario general del Consejo de Deportes de Abu Dabi, Aref Hamad Al Awani; el director general y consejero delegado del Grupo ADNEC, Humaid Matar Al Dhaheri; y varios altos cargos.

La quinta edición es la mayor desde la creación del evento, con una superficie cercana a los 48.000 metros cuadrados y un programa que incluye 29 disciplinas y actividades deportivas. Esta expansión refleja el crecimiento continuado de la iniciativa y consolida su posición como uno de los mayores acontecimientos deportivos bajo techo de Oriente Próximo, respaldado por las infraestructuras deportivas de primer nivel de Abu Dabi.

Abu Dhabi Summer Sports 2026 continúa respaldando los esfuerzos del emirato por promover la cultura del deporte y mejorar el bienestar de la comunidad mediante una plataforma que integra deporte, salud y participación ciudadana.

El evento contribuye a construir una sociedad más dinámica e inclusiva y respalda la visión de Abu Dabi de mejorar la calidad de vida, facilitando que las personas y las familias adopten estilos de vida saludables y sostenibles.