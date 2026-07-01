Etihad Airways amplía sus servicios a Bruselas, Daca, Cracovia, Palma de Mallorca y Zanzíbar

ABU DABI, 1 de julio de 2026 (WAM) — Etihad Airways aumentará la capacidad de varias rutas de su red en respuesta a la fuerte demanda, incrementando las frecuencias hacia Bruselas y Cracovia, convirtiendo la conexión entre Abu Dabi y Daca en un servicio anual y ampliando la duración de sus operaciones estacionales a Zanzíbar y Palma de Mallorca. La compañía explicó que estos cambios responden al crecimiento sostenido de la demanda y a la necesidad de reforzar la oferta en los mercados con mayor actividad.

La ruta entre Abu Dabi y Daca, inaugurada el pasado 26 de junio con un vuelo inaugural que registró una ocupación completa, pasará a operar durante todo el año gracias a la elevada demanda. El servicio cuenta con cuatro vuelos semanales operados con aviones Boeing 777, equipados con 28 plazas en clase Business y 374 en clase Turista, dando servicio a la amplia comunidad bangladesí residente en Emiratos Árabes Unidos y ofreciendo además una importante capacidad de carga que contribuye al comercio entre ambos países.

La ruta estacional entre Abu Dabi y Zanzíbar se prolongará hasta el 31 de marzo de 2027, en lugar de finalizar en septiembre como estaba previsto inicialmente, debido al creciente interés por este destino del océano Índico.

Asimismo, el servicio estacional entre Abu Dabi y Palma de Mallorca, operado con aviones Airbus A321LR, se extenderá hasta el 18 de octubre de 2026.

Por su parte, la conexión entre Abu Dabi y Cracovia pasará de tres a cuatro vuelos semanales a partir del 27 de julio de 2026, tras el aumento de la demanda de viajes hacia el sur de Polonia. Operada también con el Airbus A321LR, esta ruta estacional conecta Abu Dabi con una de las principales ciudades culturales de Europa.

La ruta entre Abu Dabi y Bruselas aumentará de siete a once vuelos semanales a partir del 15 de diciembre de 2026, incorporando cuatro frecuencias adicionales operadas con el Airbus A321LR de tres clases, que dispone de cabinas de Primera, Business y Turista.

El director de Ingresos y Comercial de Etihad Airways, Arik De, afirmó: «La respuesta de nuestros clientes ha superado nuestras expectativas, con una fuerte demanda en mercados muy diversos, desde Bruselas y Daca hasta Cracovia, Zanzíbar y Palma de Mallorca. Por ello, estamos aumentando la capacidad allí donde la demanda es más intensa. Estos vuelos adicionales y la ampliación de las rutas estacionales permitirán atraer a más visitantes a Abu Dabi y reforzar la conectividad de nuestra creciente red internacional».