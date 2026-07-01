flydubai inaugura vuelos directos diarios a Bangkok

DUBÁI, 1 de julio de 2026 (WAM) — La aerolínea flydubai ha inaugurado sus vuelos diarios al Aeropuerto Internacional Don Mueang (DMK) de Bangkok, que se convierte en su segundo destino en Tailandia, junto con Krabi.

El vuelo inaugural despegó el 1 de julio desde la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), ofreciendo a los pasajeros una nueva opción para viajar a uno de los destinos más populares del Sudeste Asiático.

La aeronave aterrizó en Bangkok, donde fue recibida con el tradicional saludo de cañones de agua y una ceremonia de bienvenida a cargo de las autoridades locales.

La apertura de esta nueva ruta complementa el servicio directo de la compañía a Krabi y supone un nuevo hito en la expansión de la red de flydubai, que continúa respondiendo a la fuerte demanda de viajes entre Emiratos Árabes Unidos y Tailandia.

La conexión con Bangkok forma parte del acuerdo de código compartido entre flydubai y Emirates, lo que permite a los pasajeros disfrutar de conexiones fluidas a través de Dubái con un único billete, facturación del equipaje hasta el destino final y acceso a la amplia red conjunta de ambas aerolíneas.

El consejero delegado de flydubai, Ghaith Al Ghaith, afirmó: «Nos complace celebrar el inicio de nuestros vuelos diarios a Bangkok, ampliando aún más nuestra red en Tailandia. El país sigue siendo un destino clave tanto para los viajes de ocio como de negocios, y nuestro servicio directo al Aeropuerto Internacional Don Mueang, que ofrece un cómodo acceso al centro de Bangkok, incorpora una nueva puerta de entrada a la capital tailandesa de la que se beneficiarán nuestros clientes. Además, contribuirá al crecimiento de los flujos comerciales y turísticos y reforzará la posición de Dubái como uno de los principales centros mundiales de la aviación».

Por su parte, la gobernadora de la Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT), Thapanee Kiatphaibool, señaló: «El vuelo inaugural de flydubai entre Dubái y Don Mueang llega en un momento especialmente oportuno y reforzará la conectividad aérea. Con una frecuencia diaria operada por aviones Boeing 737 MAX, esta ruta aportará una capacidad muy necesaria para Tailandia durante la temporada estival».

Bangkok es el destino más reciente incorporado a la creciente red de flydubai, tras el lanzamiento de sus vuelos a Bengasi, en Libia, y antes del inicio de las operaciones a Pokhara, en Nepal, previsto para septiembre, en línea con la estrategia de la aerolínea de abrir rutas hacia mercados con menor oferta de conexiones aéreas.