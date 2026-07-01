Al Zeyoudi se reúne con el presidente de Uruguay y aborda con responsables latinoamericanos y caribeños el fortalecimiento de las alianzas económicas

ASUNCIÓN, 1 de julio de 2026 (WAM) — El ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, se reunió con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, al margen de la participación emiratí en la cumbre del Mercosur, celebrada en Asunción, capital de Paraguay.

Durante el encuentro, Al Zeyoudi trasladó al presidente Orsi los saludos de los dirigentes de Emiratos Árabes Unidos, junto con sus mejores deseos de progreso y prosperidad para Uruguay y su pueblo.

Por su parte, Orsi reafirmó el interés de su país en fortalecer la asociación económica con Emiratos Árabes Unidos y en trabajar conjuntamente para profundizar la cooperación en áreas estratégicas de interés común.

En presencia de la embajadora de Emiratos Árabes Unidos en Paraguay, Al Saghira Al Ahbabi, ambas partes analizaron oportunidades de cooperación en sectores estratégicos como la seguridad alimentaria, la logística, las energías renovables y los centros de datos.

Al margen de la cumbre, Al Zeyoudi mantuvo también una serie de reuniones con altos responsables gubernamentales, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad del Caribe (CARICOM) de Trinidad y Tobago, Sean Sobers; el secretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de CARICOM de Trinidad y Tobago, Randall Karim; el ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Francisco Pérez MacKenna; el ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo; el ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez; el viceministro boliviano de Comercio Exterior, Inversión Extranjera e Integración, Rodrigo Arce; y el jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia, Fernando Ávila.

Las conversaciones se centraron en explorar oportunidades de cooperación en sectores económicos estratégicos de interés común, entre ellos la tecnología, los centros de datos, la logística, los servicios financieros, los servicios digitales, la sanidad, las energías renovables y la industria alimentaria.

Al Zeyoudi afirmó que las reuniones bilaterales celebradas al margen de la cumbre del Mercosur reflejan el compromiso de Emiratos Árabes Unidos con la construcción de asociaciones económicas de alta calidad con los países de América Latina y el Caribe, en línea con la estrategia del país de ampliar su red de socios comerciales y de inversión y reforzar la cooperación con mercados de gran potencial.

Añadió que estos encuentros constituyen una plataforma importante para transformar las aspiraciones compartidas en proyectos concretos y asociaciones a largo plazo en sectores prioritarios, como la tecnología, la logística, las energías renovables, la seguridad alimentaria, la economía digital y los centros de datos. Asimismo, reafirmó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de impulsar el diálogo económico con sus socios, explorar nuevas oportunidades que favorezcan el crecimiento sostenible, fortalecer los flujos comerciales y de inversión y contribuir a la prosperidad compartida.

Al Zeyoudi destacó que Emiratos Árabes Unidos considera a los países de América Latina y el Caribe socios estratégicos con un importante potencial económico, y señaló que la próxima etapa consistirá en dar continuidad a los resultados de estas reuniones mediante el fortalecimiento de la cooperación entre los sectores público y privado y el impulso de proyectos conjuntos de inversión que respondan a los intereses mutuos y profundicen la integración económica entre ambas partes.

Estas reuniones forman parte de los esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos por ampliar la cooperación económica con los países de América Latina y el Caribe, fortalecer las alianzas existentes y explorar nuevas oportunidades en sectores prioritarios que impulsen el crecimiento sostenible, promuevan los intereses comunes y refuercen la presencia económica y comercial del país en el ámbito internacional.