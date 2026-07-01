Khaled bin Mohamed bin Zayed visita la quinta edición de Abu Dhabi Summer Sports

ABU DABI, 1 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, asistió a la quinta edición de Abu Dhabi Summer Sports (ADSS), que se celebra en el Centro ADNEC de Abu Dabi hasta el 23 de agosto de 2026.

El evento está organizado por ADNEC Group, en colaboración con el Consejo de Deportes de Abu Dabi y con el patrocinio del Grupo ADNOC.

Durante su recorrido por las instalaciones, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed conversó con los participantes y conoció los distintos programas deportivos y comunitarios del evento, diseñados para llegar a todos los sectores de la sociedad, incluidas las familias, los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad, con el objetivo de fomentar una mayor participación en la actividad física y promover la cultura del deporte.

Asimismo, revisó las iniciativas y programas destinados a inspirar a la comunidad a adoptar estilos de vida activos, fortalecer la participación ciudadana y ofrecer un entorno deportivo integral que contribuya a mejorar la calidad de vida y fomente hábitos saludables y equilibrados en la sociedad.

El príncipe heredero elogió la labor de las entidades que impulsan el desarrollo del sector deportivo y promueven una mayor participación de la comunidad, y reiteró que el deporte desempeña un papel fundamental para reforzar el bienestar social, mejorar la calidad de vida y construir comunidades más saludables y activas.

Considerado uno de los mayores acontecimientos deportivos de verano de Oriente Próximo y el Norte de África, Abu Dhabi Summer Sports ocupa una superficie cubierta de 48.000 metros cuadrados y cuenta con más de 70 pistas destinadas a 29 disciplinas deportivas, ofreciendo un amplio programa de actividades para todas las edades.

El evento incluye además una pista cubierta de atletismo de 1,5 kilómetros y una zona dedicada a clubes deportivos, que ofrece a las federaciones y entidades locales un espacio para acercarse a la comunidad y fomentar una mayor participación en la práctica deportiva.

La quinta edición incorpora también una ampliación del ciclo de conferencias ADSS Talks, que reúne a destacados especialistas para analizar el papel del deporte en la promoción de estilos de vida saludables y en la mejora del bienestar físico y mental. Además, el evento acoge el lanzamiento de ADSS Expo, una exposición dedicada a las últimas innovaciones y tecnologías en equipamiento deportivo, fitness y actividades recreativas.

Durante la visita, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan estuvo acompañado por el jeque Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi; Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi; Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri, presidente del Departamento de Desarrollo Comunitario de Abu Dabi; Saif Saeed Ghobash, secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y presidente de la Oficina del Príncipe Heredero; y Humaid Matar Al Dhaheri, director general y consejero delegado del Grupo ADNEC.