Emiratos reafirma su compromiso con la cooperación internacional para combatir el uso terrorista de la inteligencia artificial

NUEVA YORK, 1 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha reafirmado su compromiso de reforzar la cooperación internacional para combatir el uso indebido de la inteligencia artificial y de las tecnologías nuevas y emergentes por parte de organizaciones terroristas y grupos extremistas, así como de construir un ciberespacio seguro y fiable que respalde los esfuerzos internacionales para preservar la paz y la seguridad mundiales.

La declaración se produjo durante la participación de la delegación emiratí, integrada también por representantes del Consejo de Ciberseguridad de Emiratos Árabes Unidos, en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Lucha contra el Terrorismo, celebrada en el marco de la cuarta Semana de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, que tiene lugar entre el 26 de junio y el 2 de julio.

El responsable de Ciberseguridad del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Al Kuwaiti, intervino en la cuarta sesión de la conferencia, titulada «Respuestas estratégicas para el fortalecimiento de capacidades: combatir el uso indebido de la inteligencia artificial y de las tecnologías nuevas y emergentes».

Al Kuwaiti afirmó que los rápidos avances en inteligencia artificial y en el ámbito del ciberespacio proporcionan a los gobiernos herramientas cada vez más sofisticadas para detectar amenazas, proteger infraestructuras críticas y reforzar la seguridad de la sociedad. Sin embargo, advirtió de que estas mismas tecnologías también están siendo utilizadas por organizaciones terroristas y grupos extremistas para difundir propaganda a gran escala, reclutar y radicalizar personas, crear contenidos sintéticos engañosos e incendiarios y operar a través de las fronteras para eludir los mecanismos de detección, lo que hace imprescindible fortalecer la cooperación internacional para garantizar un desarrollo y un uso seguros, responsables y fiables de estas tecnologías.

Asimismo, subrayó que mantener un ciberespacio seguro exige desarrollar instituciones nacionales resilientes capaces de adaptarse al rápido avance tecnológico. En este sentido, señaló que disponer de tecnología no es suficiente si no va acompañada de instituciones sólidas, personal altamente cualificado, datos protegidos mediante marcos regulatorios eficaces, infraestructuras cibernéticas resilientes y mecanismos de coordinación institucional que permitan responder con rapidez a amenazas en constante evolución.

Al Kuwaiti aseguró que la experiencia de Emiratos Árabes Unidos demuestra que el fortalecimiento sostenido de capacidades constituye la piedra angular para hacer frente a las amenazas cibernéticas. Añadió que la inversión en talento nacional, el intercambio de conocimientos operativos, el establecimiento de alianzas tecnológicas y el fortalecimiento de la resiliencia cibernética y digital son elementos esenciales para construir instituciones capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos y afrontar los desafíos del futuro.

También destacó que las amenazas cibernéticas no conocen fronteras, por lo que la cooperación internacional constituye una necesidad urgente. En este contexto, hizo un llamamiento a ampliar las alianzas entre gobiernos, Naciones Unidas, el sector privado y las instituciones académicas para intercambiar experiencias, reforzar las capacidades nacionales y garantizar que la inteligencia artificial y las capacidades cibernéticas se utilicen de forma que promuevan la justicia y la seguridad y sean coherentes con el derecho internacional, incluidas las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos.

Durante la conferencia, Emiratos Árabes Unidos presentó además su marco nacional integrado de ciberseguridad, diseñado para reforzar la preparación del país frente a las amenazas cibernéticas, proteger las infraestructuras digitales críticas y fortalecer las capacidades nacionales de ciberdefensa mediante el desarrollo institucional, la inversión en talento nacional, la promoción de principios de buena gobernanza y el aumento de la resiliencia digital.

Al concluir su participación, Emiratos Árabes Unidos reiteró su compromiso de seguir cooperando con sus socios internacionales para construir un entorno digital seguro, fiable y resiliente, así como de promover el uso responsable de la inteligencia artificial y de las tecnologías emergentes en apoyo de los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo y preservar la paz, la seguridad y la estabilidad tanto a escala regional como internacional.