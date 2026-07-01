El presidente de Emiratos recibe al gobernante de Ras al Jaima

ABU DABI, 1 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras al Jaima.

Durante el encuentro, ambos dirigentes intercambiaron saludos cordiales y abordaron diversos asuntos relacionados con el país y el bienestar de sus ciudadanos.

A la reunión asistieron también el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; además de varios jeques, ministros y altos funcionarios.