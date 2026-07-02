Emirates supera el millón de conexiones a Starlink Wi-Fi a bordo de sus vuelos

DUBÁI, 2 de julio de 2026 (WAM) — Los pasajeros de Emirates han realizado más de un millón de conexiones al servicio Starlink Wi-Fi desde su implantación en la flota de la aerolínea hace siete meses, un hito que marca un avance significativo en la evolución de la conectividad a bordo.

Los usuarios ya han consumido más de un petabyte de datos y la compañía asegura que la valoración del servicio ha sido muy positiva, con numerosos pasajeros afirmando que la conexión Wi-Fi es «mejor que la de casa».

Con más de 60 vuelos diarios equipados con Starlink, los clientes utilizan la conexión de alta velocidad para reproducir contenidos en streaming, participar en videollamadas, navegar por redes sociales, jugar en línea y mantenerse en contacto con familiares y amigos durante todo el trayecto.

El millón de conexiones refleja la rápida adopción del nuevo servicio de conectividad de Emirates, disponible actualmente en 33 aviones Boeing 777 y tres Airbus A380. La instalación del sistema continúa avanzando en el resto de la flota, con nuevas aeronaves incorporando Starlink cada semana.

Emirates recordó que ha sido una de las aerolíneas pioneras en ofrecer conectividad a bordo. Fue una de las primeras compañías comerciales en introducir acceso a internet en el Airbus A380, aunque aquellos sistemas de primera generación ofrecían un ancho de banda inferior a un megabit por segundo para toda la aeronave.

El servicio Wi-Fi que la compañía ya ofrecía permite a los pasajeros utilizar aplicaciones de mensajería, correo electrónico, navegación por internet y redes sociales en la mayoría de los vuelos. El acceso es gratuito para todos los clientes de Emirates.

Con la incorporación de Starlink, la aerolínea asegura haber establecido un nuevo estándar de conectividad. Los Airbus A380 equipados con este sistema pueden ofrecer un ancho de banda conjunto superior a los dos gigabits por segundo, lo que permite a los pasajeros de todas las clases disfrutar gratuitamente de una conexión capaz de soportar videollamadas en directo y contenidos en streaming a 40.000 pies de altitud.

Tras la implantación de Starlink en la flota de Boeing 777, el servicio también se ha incorporado al Airbus A380. El mayor avión comercial de pasajeros del mundo está equipado con tres antenas Starlink, diseñadas específicamente para adaptarse a su configuración de doble cubierta y a su elevada capacidad de pasajeros.

Según Emirates, el sistema mejora la cobertura, la capacidad y el rendimiento de la conexión en todas las cabinas. Entre las futuras mejoras previstas figura la integración de la emisión de televisión en directo en ice, el galardonado sistema de entretenimiento a bordo de la aerolínea, una función que actualmente ya puede utilizarse desde los dispositivos personales de los pasajeros.

Para acelerar el despliegue del sistema en toda la flota, Emirates ha comenzado también la instalación de Starlink en sus instalaciones de ingeniería de Dubái, lo que permitirá ampliar más rápidamente la disponibilidad de esta nueva generación de conectividad.

Hasta la fecha, la instalación ya se ha completado en 33 Boeing 777 y tres Airbus A380, y la compañía reafirma su compromiso de ofrecer conexión Wi-Fi gratuita y de alta velocidad al mayor número posible de pasajeros en el menor tiempo.

La incorporación de Starlink al Airbus A380 forma parte de la estrategia de inversión de Emirates para mejorar la experiencia del cliente en todas las etapas del viaje.

Junto con uno de los programas de modernización de flota más ambiciosos del sector aeronáutico, la aerolínea continúa incorporando innovaciones destinadas a mejorar el confort, la oferta y la conectividad para millones de viajeros en todo el mundo.

Hasta el momento, 128 aeronaves han sido sometidas a una renovación integral de sus cabinas, que incluye la incorporación de la clase Premium Economy, la modernización de las clases Business y Primera, la actualización de la clase Turista y la mejora del sistema de entretenimiento a bordo, que ofrece más de 6.500 canales de contenido.