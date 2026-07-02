El gobernante de Ras al Jaima recibe a embajadores de países de América Latina y el Caribe

RAS AL JAIMA, 2 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras al Jaima, recibió en su palacio de la Ciudad Saqr bin Mohammed a varios embajadores de países de América Latina y el Caribe, así como a representantes de sus misiones diplomáticas acreditadas ante Emiratos Árabes Unidos, que realizaron una visita de cortesía.

El jeque Saud dio la bienvenida a los embajadores y representantes diplomáticos y analizó con ellos las vías para reforzar y ampliar la cooperación en diversos ámbitos de manera que responda a los intereses comunes y fortalezca las alianzas ya existentes.

El encuentro incluyó además un intercambio de opiniones sobre diversos asuntos de interés común.

El gobernante reafirmó el compromiso de Ras al Jaima de ampliar la cooperación con los países de América Latina y el Caribe, especialmente en los ámbitos de la economía, la inversión, el comercio y el turismo, así como de explorar nuevas oportunidades y establecer asociaciones estratégicas a largo plazo acordes con las prioridades de desarrollo y que contribuyan al progreso y la prosperidad compartida.

Por su parte, los embajadores y representantes diplomáticos expresaron su agradecimiento al jeque Saud por la cálida acogida y la hospitalidad recibidas.

Asimismo, elogiaron las estrechas y crecientes relaciones entre sus países y Emiratos Árabes Unidos, así como los logros alcanzados por Ras al Jaima en materia de desarrollo integral en diversos sectores.

También reafirmaron el compromiso de sus respectivos países de seguir fortaleciendo la cooperación y ampliar las oportunidades de asociación en beneficio de los intereses mutuos.