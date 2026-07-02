El enviado del ministro de Asuntos Exteriores para los Estados del Caribe y el Pacífico concluye una visita oficial a Guyana

ABU DABI, 2 de julio de 2026 (WAM) — Una delegación de Emiratos Árabes Unidos, encabezada por Omar Shehadeh, enviado del ministro de Asuntos Exteriores para los Estados del Caribe y el Pacífico, concluyó una visita oficial a la República Cooperativa de Guyana, durante la cual mantuvo conversaciones sobre las relaciones bilaterales y diversos asuntos de interés común.

Durante la visita, la delegación se reunió con el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Irfaan Ali; el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Hugh Hilton Todd; y el ministro de Función Pública, Zulfikar Ally.

Las conversaciones abarcaron una amplia variedad de temas, entre ellos la transformación digital, la modernización de los sistemas aduaneros, la gestión inteligente de fronteras, los sistemas biométricos y las plataformas integradas de administración electrónica. Ambas partes intercambiaron además puntos de vista sobre posibles ámbitos de cooperación.

La visita incluyó asimismo conversaciones sobre próximas iniciativas internacionales, entre ellas la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2026, que será copresidida por Emiratos Árabes Unidos y Senegal, además de un intercambio de opiniones sobre la cooperación en el ámbito multilateral.