Abdullah bin Zayed y el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal abordan las relaciones bilaterales y la situación regional por teléfono

ABU DABI, 2 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, en la que ambos abordaron las relaciones de amistad y cooperación entre los dos países, así como las oportunidades para seguir reforzándolas en diversos ámbitos, en línea con las aspiraciones de desarrollo sostenible y prosperidad de ambas naciones y de sus pueblos.

Durante la conversación, ambas partes analizaron diversas cuestiones de interés común relacionadas con el fortalecimiento de la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y Portugal en distintos sectores que contribuyen a sus prioridades de desarrollo.

El jeque Abdullah bin Zayed y Paulo Rangel intercambiaron asimismo puntos de vista sobre la evolución de la situación regional, los acontecimientos en Oriente Próximo y las vías para apoyar los esfuerzos destinados a preservar la paz y la seguridad tanto a escala regional como internacional.