Emiratos y Etiopía amplían a siete millones de participantes la iniciativa «5 Million Ethiopian Coders»

DUBÁI, 6 de julio de 2026 (WAM) — Los Gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y de Etiopía han anunciado la ampliación de la iniciativa «5 Million Ethiopian Coders» hasta los siete millones de participantes, con la incorporación de dos millones de nuevas plazas, tras el éxito del programa, que alcanzó y superó su objetivo inicial casi dos años antes de lo previsto.

La ampliación refleja la confianza en los resultados de la iniciativa y en su creciente impacto para desarrollar capacidades digitales y dotar a los jóvenes de competencias orientadas al futuro, en el marco de la asociación estratégica entre ambos países en materia de modernización de la Administración, desarrollo de capacidades digitales y formación de talento.

Este logro pone de manifiesto la profundidad de la cooperación entre ambos Gobiernos para reforzar las capacidades digitales y potenciar el talento nacional mediante la combinación de experiencia y una visión compartida, con el objetivo de ampliar el acceso al conocimiento digital, preparar a las nuevas generaciones para los empleos del futuro y respaldar la transformación digital y la economía del conocimiento.

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, afirmó que alcanzar la cifra de cinco millones de programadores etíopes en menos de dos años constituye un logro excepcional que refleja el firme compromiso del país con la transformación digital y con la capacitación de los jóvenes y las comunidades en competencias para el futuro.

Añadió que la extraordinaria respuesta de la juventud etíope y el éxito de la iniciativa al superar su objetivo antes del plazo previsto han motivado su ampliación mediante la incorporación de dos millones de nuevos participantes, lo que permitirá que un mayor número de jóvenes se beneficie de oportunidades de formación digital y adquiera habilidades adaptadas a las necesidades del futuro.

El primer ministro etíope expresó además su sincero agradecimiento a Emiratos Árabes Unidos por su asociación estratégica y su apoyo constante, que, según afirmó, han desempeñado un papel decisivo para acelerar este logro.

Asimismo, subrayó que la iniciativa demuestra el valor de la cooperación internacional para impulsar las prioridades nacionales, generar oportunidades económicas, fomentar la innovación y sentar las bases de una economía digital inclusiva basada en el conocimiento.

Por su parte, el ministro de Asuntos del Gabinete de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Abdullah Al Gergawi, señaló que la colaboración entre los Gobiernos de Emiratos y Etiopía en el ámbito de la modernización gubernamental ha obtenido resultados excepcionales gracias a las directrices y la visión de los dirigentes de ambos países, que mantienen unas destacadas relaciones bilaterales en múltiples ámbitos.

Al Gergawi afirmó que la cooperación con el Gobierno etíope constituye un ejemplo práctico del impacto que la colaboración internacional puede tener en el desarrollo de las sociedades y las administraciones públicas, el fortalecimiento del capital humano y el impulso de la transformación digital.

Indicó que la ampliación de la iniciativa «5 Million Ethiopian Coders» hasta los siete millones de participantes, tras haber superado con antelación el objetivo inicial de inscripciones, demuestra el éxito tanto de la asociación bilateral como de la propia iniciativa a la hora de generar un impacto positivo y tangible.

Añadió que este resultado también refleja el compromiso de ambos Gobiernos con el fortalecimiento de proyectos conjuntos dirigidos a los jóvenes y a los futuros líderes, dotándolos de competencias que refuercen su preparación para afrontar los retos del futuro.

La iniciativa registró 5.005.146 inscripciones hasta junio de 2026, superando el objetivo fijado en el momento de su lanzamiento, en julio de 2024. Este hito refleja el éxito de la colaboración para atraer a un elevado número de jóvenes, ampliar el acceso al conocimiento digital, desarrollar el talento nacional y generar un impacto sostenible en el desarrollo.