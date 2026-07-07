Emiratos condena enérgicamente el ataque iraní contra el buque catarí Al Rakeyyat

ABU DABI, 7 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos el ataque iraní contra el buque catarí Al Rakeyyat mientras navegaba cerca del estrecho de Ormuz.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que el ataque constituye una grave amenaza para la seguridad de la navegación internacional y representa una peligrosa escalada que socava la seguridad y la estabilidad de una de las vías marítimas más estratégicas del mundo.

Emiratos expresó asimismo su solidaridad con Qatar y su pleno apoyo a todas las medidas destinadas a proteger la seguridad de sus embarcaciones y sus intereses nacionales, así como a garantizar la libertad de navegación en las aguas regionales e internacionales.

El Ministerio subrayó que el ataque supone una violación flagrante de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, que reafirma la importancia de la libertad de navegación y rechaza los ataques contra buques mercantes o cualquier obstáculo a las rutas marítimas internacionales.

Asimismo, destacó que los ataques contra el transporte marítimo comercial y el uso del estrecho de Ormuz como instrumento de coerción o chantaje económico son actos inaceptables que constituyen una amenaza directa para la estabilidad de la región, la seguridad energética mundial y la seguridad de los flujos del comercio internacional.