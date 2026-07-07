El presidente de Emiratos recibe a una delegación de la Fundación Emirates

ABU DABI, 7 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a una delegación de la Fundación Emirates.

Durante el encuentro, el presidente expresó su reconocimiento por la labor que ha permitido reforzar el papel de la Fundación durante las dos últimas décadas. Asimismo, subrayó la importancia de las instituciones nacionales y de sus iniciativas comunitarias para fortalecer la cohesión social, consolidar los valores de la sociedad y empoderar a las comunidades, en consonancia con la visión de Emiratos Árabes Unidos de construir una sociedad próspera, estable y cohesionada.

El presidente señaló que la cohesión social constituye la base de un país fuerte, capaz de alcanzar sus objetivos, superar los desafíos y avanzar con confianza hacia el futuro.

También conoció las distintas iniciativas de la Fundación destinadas a reforzar los valores familiares y comunitarios, fomentar la participación ciudadana y promover soluciones innovadoras que generen un impacto duradero en el desarrollo nacional.

Por su parte, el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos y presidente del Consejo de Administración de la Fundación Emirates, afirmó que, con el respaldo y las directrices de los dirigentes emiratíes, la institución seguirá ampliando su impacto mediante iniciativas y alianzas estratégicas orientadas a capacitar a las personas, reforzar la participación de la comunidad e invertir en el potencial de los jóvenes.

Añadió que estos esfuerzos respaldan las prioridades nacionales de desarrollo de Emiratos Árabes Unidos, impulsan la visión del país de construir una sociedad más cohesionada, próspera y sostenible, y consolidan su posición como modelo internacional de desarrollo comunitario.

Los integrantes de la delegación expresaron su agradecimiento al presidente por su continuo apoyo a la Fundación Emirates y reiteraron su compromiso de seguir impulsando la misión de la institución al servicio de la sociedad y del país.

Al encuentro asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el jeque Saif bin Mohammed Al Nahyan; el jeque Suroor bin Mohammed Al Nahyan; el jeque Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente de la Fundación Zayed for Good; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos, además de varios jeques, altos cargos, invitados y ciudadanos.