Emirates desplegará el Airbus A380 en la ruta a Nueva Delhi a partir de octubre

DUBÁI, 9 de julio de 2026 (WAM) — Emirates anunció que incorporará su avión insignia, el Airbus A380, a la ruta entre Dubái y Nueva Delhi a partir del 25 de octubre, convirtiendo a la capital india en el tercer destino del país atendido por este emblemático avión de dos pisos.

La aerolínea operará el A380 con configuración de cuatro clases, incluida la clase Premium Economy, mientras que los otros tres vuelos diarios a Nueva Delhi seguirán siendo operados con los Boeing 777 de cuatro clases modernizados de la compañía.

El vicepresidente y director comercial de Emirates, Adnan Kazim, afirmó que Nueva Delhi se convertirá en la tercera ciudad india, después de Bombay y Bangalore, en recibir el A380, lo que refleja el compromiso de la aerolínea de responder al creciente aumento de la demanda de viajes hacia y desde la India.

Añadió que Emirates también está ampliando la disponibilidad de su producto Premium Economy a seis destinos en la India como parte de su estrategia para incorporar sus últimas innovaciones y mejorar la experiencia de viaje. Para finales de octubre, esta clase estará disponible en casi la mitad de los vuelos semanales programados por la aerolínea hacia el país. Asimismo, adelantó que la compañía prepara nuevas mejoras en sus servicios, en línea con su compromiso con la India y con sus clientes.

A partir de octubre, la clase Premium Economy estará disponible en los vuelos con destino a seis ciudades indias: Nueva Delhi, Bombay, Ahmedabad, Bangalore, Calcuta y Kochi, ofreciendo a los viajeros una mayor variedad de opciones al planificar sus desplazamientos.