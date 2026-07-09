ABU DABI, 9 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos el ataque lanzado por Irán con misiles contra Jordania.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que este ataque constituye una flagrante violación de la soberanía de Jordania y representa una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Jordania, así como su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad.