La Universidad de Emiratos Árabes Unidos anuncia el lanzamiento con éxito del satélite LEONAV-1

AL AIN, 9 de julio de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Ciencias y Tecnología Espacial (NSSTC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Emiratos Árabes Unidos (UAEU) anunció el lanzamiento con éxito de LEONAV-1, el primer satélite emiratí dedicado a las tecnologías de navegación por satélite.

Respaldado y financiado por la Agencia Espacial de Emiratos Árabes Unidos, el proyecto LEONAV-1 forma parte de los esfuerzos nacionales para impulsar la investigación científica, acelerar el desarrollo tecnológico y fomentar la innovación en el sector espacial. Su lanzamiento constituye un hito importante en el desarrollo de futuras tecnologías de navegación espacial y en el fortalecimiento de las capacidades nacionales en ciencias y tecnología del espacio.

Tras el lanzamiento, el satélite iniciará la fase de Lanzamiento y Órbita Temprana (LEOP, por sus siglas en inglés), durante la cual se verificará el estado y el rendimiento de sus sistemas, se establecerá la comunicación con el satélite y se llevarán a cabo diversas pruebas operativas para garantizar que todos sus sistemas estén preparados para cumplir los objetivos científicos y técnicos de la misión.

LEONAV-1 representa la primera etapa de una visión a largo plazo destinada a desarrollar un sistema de navegación por satélite basado en la órbita terrestre baja (LEO). Diseñado como un CubeSat demostrador de tecnologías, el satélite servirá como plataforma para validar y probar futuros conceptos y tecnologías de navegación.

La misión tiene como objetivo transmitir señales similares a las de los sistemas mundiales de navegación por satélite (GNSS) en las bandas de frecuencia L5/E5 y S, sin interferir con los sistemas de navegación existentes. También verificará la transmisión y recepción de señales mediante estaciones terrestres y evaluará el rendimiento del software embarcado de Determinación de Órbita y Sincronización Temporal (ODTS, por sus siglas en inglés).

Asimismo, la misión estudiará el potencial de los satélites en órbita terrestre baja para mejorar la precisión, la eficiencia y la resiliencia de los futuros servicios de navegación. Al encontrarse más cerca de la Tierra, estos satélites pueden ofrecer señales de mayor intensidad y contribuir a superar algunas de las limitaciones de los sistemas tradicionales que operan en órbitas más elevadas.

La misión LEONAV-1 refleja el compromiso del Centro Nacional de Ciencias y Tecnología Espacial con el avance de las tecnologías espaciales y el desarrollo de capacidades nacionales mediante la ejecución de proyectos pioneros de investigación e ingeniería. Estos esfuerzos contribuyen a reforzar la posición de Emiratos Árabes Unidos entre los países líderes en tecnologías de navegación espacial y satelital.

LEONAV-1 constituye además un nuevo hito en la trayectoria del centro para impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito espacial. A través de esta misión, el NSSTC contribuye a explorar la próxima generación de tecnologías de navegación por satélite y a capacitar a ingenieros e investigadores emiratíes con las competencias necesarias para desarrollar los sistemas espaciales del futuro. Este logro refleja el compromiso de transformar el conocimiento científico en tecnologías con impacto que respalden las ambiciones espaciales de Emiratos Árabes Unidos.