Reem Al Hashimy y Thani Al Zeyoudi reciben a la ministra irlandesa de Asuntos Exteriores y Comercio y de Defensa

ABU DABI, 9 de julio de 2026 (WAM) — La ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, y el ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, recibieron en Abu Dabi a la ministra irlandesa de Asuntos Exteriores y Comercio y de Defensa, Helen McEntee, en el marco de la primera gira de la ministra por los países del Golfo Árabe desde que asumió el cargo, con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales y abordar cuestiones de interés común.

Durante la reunión, ambas partes destacaron el crecimiento sostenido de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Irlanda a lo largo de más de cincuenta años y analizaron las posibilidades de ampliar la cooperación en ámbitos como el comercio y la inversión, las energías renovables y los servicios financieros.

Asimismo, subrayaron la fortaleza de los vínculos entre ambos pueblos y recordaron que Emiratos Árabes Unidos acoge a ciudadanos de más de 200 nacionalidades, entre ellos una comunidad irlandesa de más de 14.000 personas.

Con motivo de la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2026, ambas delegaciones señalaron que esta circunstancia representa una oportunidad para fortalecer las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea en favor de objetivos comunes de estabilidad, desarrollo y prosperidad. También destacaron la importancia de culminar con éxito las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) entre Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea.

En el ámbito económico, revisaron la evolución del comercio bilateral no petrolero, que alcanzó los 1.200 millones de dólares en 2024, frente a los 694 millones de dólares registrados en 2019. Además, celebraron la creación del Comité Económico Conjunto Emiratos Árabes Unidos-Irlanda, cuya primera reunión se celebró en Abu Dabi en diciembre de 2025, como plataforma para impulsar el comercio, la inversión y la cooperación entre los sectores privados de ambos países.

Las dos partes también abordaron la evolución de la situación regional, incluida la situación en el Golfo Árabe y la seguridad de la navegación internacional en el estrecho de Ormuz. En este contexto, valoraron positivamente el papel constructivo desempeñado por Irlanda y la Unión Europea en apoyo de la estabilidad regional.

Por su parte, McEntee subrayó la importancia de preservar la estabilidad regional y garantizar la seguridad de la navegación en las vías marítimas internacionales.

A la reunión asistieron varios responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, así como miembros de la delegación que acompañaba a la ministra irlandesa y representantes de la Embajada de Irlanda en Emiratos Árabes Unidos.