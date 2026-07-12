Los gobernantes de los Emiratos expresan sus condolencias al emir de Catar por el fallecimiento de su padre, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani

ABU DABI, 12 de julio de 2026 (WAM) — Los miembros del Consejo Supremo y gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos enviaron mensajes de condolencias al emir del Estado de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, por el fallecimiento de su padre, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani.

Los mensajes fueron remitidos por el gobernante de Sharjah, el jeque doctor Sultan bin Mohammad Al Qasimi; el gobernante de Ajmán, el jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi; el gobernante de Fuyaira, el jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi; el gobernante de Umm al Quwain, el jeque Saud bin Rashid Al Mu'alla; y el gobernante de Ras al Jaima, el jeque Saud bin Saqr Al Qasimi.

Los príncipes herederos y vicegobernantes de los Emiratos enviaron asimismo mensajes similares de condolencias al emir de Catar.