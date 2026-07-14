El presidente del Parlamento Árabe condena los ataques iraníes contra dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos en el estrecho de Ormuz

EL CAIRO, 14 de julio de 2026 (WAM) — El presidente del Parlamento Árabe, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, condenó en los términos más enérgicos los ataques iraníes contra los petroleros emiratíes Mombasa y Al Bahiyah mientras navegaban por la ruta marítima meridional del estrecho de Ormuz, dentro de aguas territoriales de Omán. Los ataques causaron la muerte de un miembro de la tripulación y heridas a varias personas.

Al Yamahi trasladó sus más sinceras condolencias y su solidaridad a la familia de la víctima y expresó sus deseos de una pronta recuperación para los heridos.

En un comunicado emitido este martes, el presidente del Parlamento Árabe reafirmó la plena solidaridad de la institución con Emiratos Árabes Unidos y su apoyo a todas las medidas que adopte para salvaguardar su seguridad, su estabilidad, sus intereses económicos y su soberanía.

Asimismo, subrayó que los ataques constituyen una flagrante violación del derecho internacional y del principio de libertad de navegación, y representan una amenaza directa para la seguridad de las rutas marítimas internacionales y para la navegación comercial.

Añadió que estos hechos también suponen una grave vulneración de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que insisten en la necesidad de proteger la navegación internacional frente a cualquier amenaza.

Al Yamahi instó a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU a asumir sus responsabilidades frente a estas reiteradas amenazas contra la navegación marítima internacional en el estrecho de Ormuz.